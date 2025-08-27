Đời sống 3 số điện thoại "vàng" được ví như phao cứu sinh khi xem diễu binh 2/9 Ghi nhớ 3 số điện thoại "vàng" 113, 114, 115 – phao cứu sinh khi tham gia lễ diễu binh 2/9, đảm bảo an toàn giữa biển người!

Nắm vững bộ ba số điện thoại “vàng” 113 - 114 - 115

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện lịch sử, thu hút hàng vạn người tham gia. Giữa biển người cuồn cuộn, một tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, việc trang bị kiến thức về an toàn cá nhân là quyết định sống còn.

Đừng xem thường! Nắm vững ba số điện thoại khẩn cấp sau có thể cứu mạng bạn và những người xung quanh:

113 – Cảnh sát phản ứng nhanh: Khi bị lạc người thân, mất đồ hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường về an ninh trật tự, hãy gọi 113. Công an sẽ lập tức có mặt để hỗ trợ.

114 – Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ: Dấu hiệu cháy nổ, hỏa hoạn, hay cần cứu hộ khẩn cấp? 114 là số điện thoại tiếp nhận thông tin và phản ứng tức thì.

115 – Cấp cứu y tế: Nếu bạn hoặc người khác gặp vấn đề sức khỏe như ngất xỉu, khó thở hay tai nạn, 115 là cầu nối nhanh nhất đến hệ thống cấp cứu.

Dù chỉ là ba con số đơn giản, chúng lại là “lá bùa hộ mệnh” cho bạn trong sự kiện trọng đại này.

Chi tiết lực lượng y tế ""chực chiến"

Nhận thức được quy mô khổng lồ của sự kiện, lực lượng y tế đã có những động thái mạnh mẽ. Chỉ riêng tại Hà Nội, 346 cán bộ y tế, 37 xe cứu thương đã được huy động. Họ chia thành 88 tổ trực cấp cứu, trong đó có 37 kíp trực xe.

Các bệnh viện như Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội và nhiều cơ sở khác đã được đặt trong tình trạng trực chiến, sẵn sàng tiếp nhận người dân khi cần. Mỗi tổ cấp cứu đều được trang bị đầy đủ thuốc men, phương tiện, và có sẵn từ 5-10 giường bệnh dự phòng.

Đặc biệt, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã chuẩn bị thêm phương án vận chuyển cho các trường hợp cần theo dõi lâu dài hoặc liên quan đến bệnh truyền nhiễm.

Để được hỗ trợ nhanh chóng nhất, người dân nên cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để cập nhật thông tin về các điểm trực y tế gần nhất.

Những lưu ý quan trọng dành cho người tham dự

Ngoài việc dựa vào các lực lượng chức năng, sự chủ động của bạn là chìa khóa.

Với người cao tuổi và người có bệnh nền: Hãy cân nhắc kỹ. Tốt nhất là theo dõi sự kiện qua tivi, radio để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.

Với người có bệnh mãn tính: Luôn mang theo thuốc cá nhân và tuân thủ phác đồ điều trị.

Với người khỏe mạnh: Uống đủ nước, mang theo chai nước nhỏ. Trang bị mũ, áo che nắng, che mưa để thích nghi với mọi điều kiện thời tiết.

Và quan trọng nhất: Không chen lấn, xô đẩy. Nếu cảm thấy chóng mặt hay khó thở, hãy rời khỏi khu vực đông người và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp.

Tham dự lễ diễu binh A80 là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Hãy nhớ những lời khuyên trên để vừa tận hưởng trọn vẹn không khí hào hùng, vừa đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho chính mình.