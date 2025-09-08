Đời sống Hiểm họa vừa lái xe vừa dùng điện thoại Vừa điều khiển xe máy vừa nhìn điện thoại đang diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường, nhất là các tài xế công nghệ như Grab, Gojek, Be…, trở thành mối hiểm họa trên đường phố.

Dù đường phố đông đúc, nhưng tài xế giao hàng này mắt vẫn dán vào điện thoại khi đang chạy xe. Ảnh: THÀNH LÂN

Trên nhiều tuyến đường thành phố Đà Nẵng, không khó để bắt gặp cảnh nhiều người, trong đó có các tài xế công nghệ vừa điều khiển xe vừa dán mắt vào màn hình điện thoại.

Một số người còn điều chỉnh bản đồ, nghe, gọi, nhắn tin hay kiểm tra đơn hàng, thậm chí xem video trong khi xe vẫn đang chạy giữa dòng phương tiện đông đúc. Đây là hành vi bị nghiêm cấm nhưng nhiều người vẫn phớt lờ nguy cơ tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (một người dân sống trên đường Hàm Nghi), chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng thấy vài ba anh tài xế vừa chạy xe vừa bấm điện thoại. Có hôm suýt nữa tông phải một ông già băng qua đường. Thật sự rất nguy hiểm”.

Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ đã quy định rõ mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Không chỉ quy định mức phạt tiền cao mà còn trừ điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển phương tiện vi phạm...

Còn chị Đỗ Thị Phương (người bán hàng trên đường Thăng Long) kể: “Mới đây, có một nam thanh niên đi giao hàng chạy xe máy khá nhanh, vừa đi vừa bấm điện thoại phóng bạt mạng, suýt tông vào mấy em nhỏ đang băng qua đường, may mắn mấy cháu chạy kịp lên vỉa hè. Tôi phải la hét khản cả giọng để cho anh này chú ý. Tình trạng này diễn ra ở khắp mọi nơi. Hằng ngày trên quãng đường đi làm, tôi đều thấy một số trường hợp vi phạm là nam, nữ đi xe máy, ô tô”.

Để không còn tình trạng tài xế vừa lái xe vừa dùng điện thoại, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả các cơ quan chức năng, đơn vị công nghệ và chính bản thân tài xế.

Về phía cơ quan chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường xử phạt hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe, nhất là trong giờ cao điểm và các tuyến đường đông người.

Về phía doanh nghiệp công nghệ, nên cải tiến ứng dụng để tài xế dễ thao tác bằng giọng nói hoặc tích hợp các thiết bị rảnh tay (giá đỡ điện thoại, tai nghe Bluetooth...); cần tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức an toàn giao thông cho tài xế.

Một lái xe công nghệ, vừa chạy xe vừa xem điện thoại. Ảnh: THÀNH LÂN

Về phía tài xế, cần ý thức rõ ràng rằng việc vừa chạy xe vừa dùng điện thoại là hành vi cực kỳ nguy hiểm, không chỉ bị phạt mà có thể cướp đi tính mạng. Khi cần sử dụng điện thoại phải dừng xe an toàn vào lề đường.

Đại diện Grab Việt Nam cho biết: “Chúng tôi không thỏa hiệp với bất kỳ hành vi vi phạm giao thông nào. Việc tài xế sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện là hành vi nghiêm cấm theo bộ quy tắc ứng xử và có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn”.

Hiện, Grab đã triển khai tính năng báo cáo giọng nói trên ứng dụng, hỗ trợ tài xế sử dụng các thao tác rảnh tay nhằm hạn chế việc cúi nhìn màn hình trong khi di chuyển. Ngoài ra, hãng thường xuyên tổ chức tập huấn an toàn giao thông cho đối tác tài xế”.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố, thời gian qua, đơn vị đã chỉ đạo các đội, trạm và phối hợp các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến người dân.

Đặc biệt, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung hành vi người điều khiển phương tiện dùng tay cầm và sử dụng điện thoại; đồng thời lập biên bản vi phạm; phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe hàng trăm trường hợp.

Đã đến lúc cần chấm dứt thói quen nguy hiểm này.