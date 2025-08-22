Thứ Sáu, 22/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Chính quyền - đoàn thể

Hiệp Đức bàn giao nhà Đại đoàn kết và tổ chức giải bóng chuyền nam

PHÚC LÂM 22/08/2025 15:18

ĐNO - Sáng nay 22/8, tại xã Hiệp Đức diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

hd1.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Văn Trí, trú tại thôn Phước Sơn. Ảnh: PHÚC LÂM

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ nghiệm thu, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Văn Trí, trú tại thôn Phước Sơn. Ngôi nhà có diện tích 78m², tổng kinh phí 250 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tại buổi bàn giao, lãnh đạo xã chúc mừng và động viên gia đình tiếp tục vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Sáng cùng ngày, UBND xã Hiệp Đức phối hợp Ủy ban MTTQ xã tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền nam lần thứ I năm 2025 - Cúp Agribank 2025. Giải đấu quy tụ 15 đội bóng chuyền nam đến từ 15 thôn, chia thành 4 bảng, thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng xã và sân bóng chuyền Doanh trại quân đội.

hd.jpg
UBND xã Hiệp Đức phối hợp Ủy ban MTTQ xã tổ chức Giải bóng chuyền nam lần thứ I năm 2025 - Cúp Agribank 2025. Ảnh: PHÚC LÂM

Giải được tổ chức trong 2 ngày ( từ 22–23/8), góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các thôn.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Lãnh đạo xã Hiệp Đức thăm Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo xã Hiệp Đức thăm Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xã Hiệp Đức phấn đấu cuối tháng 8/2025 hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án quốc lộ 14E

Xã Hiệp Đức phấn đấu cuối tháng 8/2025 hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án quốc lộ 14E

(0) Bình luận
Đọc tiếp
Lãnh đạo xã Hiệp Đức thăm Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo xã Hiệp Đức thăm Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xã Hiệp Đức phấn đấu cuối tháng 8/2025 hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án quốc lộ 14E

Xã Hiệp Đức phấn đấu cuối tháng 8/2025 hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án quốc lộ 14E

Xem thêm Chính quyền - đoàn thể
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Chính quyền - đoàn thể
      Hiệp Đức bàn giao nhà Đại đoàn kết và tổ chức giải bóng chuyền nam

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO