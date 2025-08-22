Chính quyền - đoàn thể Hiệp Đức bàn giao nhà Đại đoàn kết và tổ chức giải bóng chuyền nam ĐNO - Sáng nay 22/8, tại xã Hiệp Đức diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Văn Trí, trú tại thôn Phước Sơn. Ảnh: PHÚC LÂM

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ nghiệm thu, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Văn Trí, trú tại thôn Phước Sơn. Ngôi nhà có diện tích 78m², tổng kinh phí 250 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tại buổi bàn giao, lãnh đạo xã chúc mừng và động viên gia đình tiếp tục vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Sáng cùng ngày, UBND xã Hiệp Đức phối hợp Ủy ban MTTQ xã tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền nam lần thứ I năm 2025 - Cúp Agribank 2025. Giải đấu quy tụ 15 đội bóng chuyền nam đến từ 15 thôn, chia thành 4 bảng, thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng xã và sân bóng chuyền Doanh trại quân đội.

UBND xã Hiệp Đức phối hợp Ủy ban MTTQ xã tổ chức Giải bóng chuyền nam lần thứ I năm 2025 - Cúp Agribank 2025. Ảnh: PHÚC LÂM

Giải được tổ chức trong 2 ngày ( từ 22–23/8), góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các thôn.