Chính trị Hội nghị điển hình tiên tiến xã Hiệp Đức lần thứ I ĐNO - Sáng 19/8, UBND xã Hiệp Đức tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Lãnh đạo xã Hiệp Đức trao giấy khen cho các gương điển hình. Ảnh: GIA PHÚC

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 15 hộ gia đình, 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025; nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước cần tìm và phát hiện nhân tố mới, nổi trội. Trong giai đoạn mới, xã phải phấn đấu có nhân tố thi đua tầm quốc gia.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân cần luôn hướng đến suy nghĩ tích cực, hành động tích cực cho tổ chức, gia đình, xã hội và cộng đồng để đóng góp xứng đáng góp phần xây dựng quê hương ngày phát triển, bền vững.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức phát động nội dung thi đua giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết, chủ động, bứt phá”, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, tập trung mọi nguồn lực để phát triển mạnh, đồng đều ở các lĩnh vực, đảm bảo chất lượng và tăng trưởng theo hướng bền vững; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025-2030.