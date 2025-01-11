Y tế Hỗ trợ xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ Ngày 31/10, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố làm việc tại khu vực Hội An nhằm đánh giá tình hình thiệt hại sau mưa lũ để có phương án hỗ trợ nhân dân xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân khử khuẩn môi trường, phòng chống dịch bệnh. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo ghi nhận của CDC Đà Nẵng, khu vực Hội An có 3 phường và 1 xã. Tình hình ngập lụt tại phường Hội An nặng nhất (ngập sâu và ngập 100%), tiếp đến là phường Hội An Đông, Hội An Tây (ngập khoảng 50% số hộ)…

Trước mắt, CDC Đà Nẵng cấp phát cho các trạm y tế tại khu vực Hội An 35 kg Chloramin B, 5.000 viên khử trùng nước Aquatabs để cấp cho người dân.

Qua đó, đề nghị các địa phương tập trung xử lý rác, xác động vật; hướng dẫn người dân tự lau chùi vệ sinh, trước mắt nếu chưa đủ Chloramin B thì mua Javen hoặc các chất tẩy rửa chứa gốc Chlor để lau chùi.

Đồng thời, tăng cường truyền thông vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh theo các nội dung truyền thông mà CDC đã cung cấp.

CDC thành phố cũng thành lập các đoàn công tác đến các địa phương để cấp viên khử khuẩn nước cho người dân cũng như hướng dẫn các trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, các trạm y tế thực hiện vệ sinh môi trường, làm sạch nguồn nước sinh hoạt, phun thuốc khử trùng nhằm hạn chế dịch bệnh thường gặp sau mưa, lũ dễ bùng phát như: đau mắt đỏ, bệnh về da, tiêu hóa, tiêu chảy... góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân.