Chính quyền - đoàn thể Xã Hiệp Đức công bố quyết định hợp nhất các hội quần chúng ĐNO - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức ngày 14/8 đã công bố quyết định hợp nhất các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Hiệp Đức trao quyết định hợp nhất cho đại diện 5 hội quần chúng. Ảnh: GIA PHÚC

Theo quyết định của UBND xã Hiệp Đức, cho phép hợp nhất các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có phạm vi hoạt động trên địa bàn thị trấn Tân Bình, xã Quế Lưu, xã Quế Tân (cũ) thành các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của xã Hiệp Đức.

Theo đó, hợp nhất 5 hội gồm Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu Thanh niên xung phong và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh nhấn mạnh, việc công bố quyết định hợp nhất các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn xã là bước đi nhằm cụ thể hóa quan điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã là tạo điều kiện thuận lợi để các hội của xã sớm đi vào hoạt động ổn định.

Việc hợp nhất các hội là nhiệm vụ tất yếu nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tiết kiệm nguồn lực, đồng thời phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của tổ chức hội.

Trong thời gian đến, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đề nghị các hội quán triệt và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp tối đa hội viên; đồng thời chăm lo thật tốt quyền lợi của hội viên. Chủ tịch các hội cần khẩn trương điều hành, triển khai thực hiện công tác hợp nhất và các nội dung liên quan đảm bảo hoạt động liên tục của hội...