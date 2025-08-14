Giáo dục - Việc làm Xã Hiệp Đức phát động ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài ĐNO - Chiều 14/8, xã Hiệp Đức phát động ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Cán bộ, công chức xã Hiệp Đức ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài. Ảnh: GIA PHÚC

Qua phát động đã tiếp nhận tổng số tiền 16,7 triệu đồng vào Quỹ khuyến học, khuyến tài xã. Hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiệp Đức lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) về chỉ tiêu thành lập Quỹ khuyến học, khuyến tài.

Ông Lê Quang Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Đức cho biết, trước đó xã ban hành thư ngỏ gửi cán bộ, nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài xã về việc hỗ trợ thành lập Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Hiệp Đức.

Mọi sự ủng hộ của cán bộ và nhân dân xã Hiệp Đức gửi về cấp ủy chi bộ nơi công tác, học tập. Các tập thể và cá nhân khác gửi qua số tài khoản: 4214201005744, Ngân hàng NN&PTNT Hiệp Đức, chủ tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức (nội dung ghi rõ: UHKHKT HIEP DUC).

Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Hiệp Đức sẽ đồng hành, tiếp thêm động lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những tài năng của quê hương Hiệp Đức trên tất cả lĩnh vực.