Xã hội Huy động lực lượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân Ngày 28/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn kiểm tra thực tế công tác phòng, chống mưa lũ tại nhiều địa phương và có buổi làm việc với ngành chức năng về việc ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nghe lãnh đạo phường Hội An Tây báo cáo công tác phòng, chống thiên tai. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bảo đảm an toàn cho người dân, du khách

Sáng 28/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra thực tế công tác phòng, chống mưa lũ tại phường Hội An và Hội An Tây, Hội An Đông. Tại các điểm đến, Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác thị sát tình hình ngập lụt, đặc biệt là phố cổ Hội An, nơi mực nước dâng cao, nhiều tuyến phố bị chia cắt.

Tại đây, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người dân; đồng thời lưu ý, trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp, khả năng mất điện, mất nước có thể xảy ra, chính quyền các cấp cần chủ động liên lạc, kết nối, hỗ trợ kịp thời cho nhân dân và du khách, nhất là tại các khu vực bị chia cắt, cô lập.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đến khảo sát thực tế tại các điểm sạt lở khu vực bờ biển khối phố Tân Thành (phường Hội An Tây) và kiểm tra dự án chống sạt lở bờ biển tại phường Hội An Đông.

Tại các địa điểm kiểm tra, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng, công tác phòng chống sạt lở bờ biển cần được tiếp cận toàn diện, lâu dài và bền vững. Các phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cơ quan chuyên môn để nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật căn cơ trong việc bảo vệ môi trường biển và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân khu vực ven biển.

Cùng ngày, kiểm tra tình hình mưa lũ tại các xã Việt An, Sơn Cẩm Hà, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn yêu cầu các lực lượng chức năng vận dụng mọi phương tiện hiện có để tiếp cận, nắm tình hình tại các khu vực ngập, chia cắt, cô lập; tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu thuốc; chủ động cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương phải chủ động đánh giá tình hình, huy động nguồn lực, bảo đảm an toàn cho người dân trước diễn biến mưa lũ phức tạp; thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó, phòng chống sạt lở đất.

Theo báo cáo, nhiều địa bàn đã xảy ra sạt lở đất. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu bố trí lực lượng ứng trực, có phương án di dời dân kịp thời, cấm người và phương tiện qua lại vùng nguy hiểm. Các xã phải rà soát, đánh giá kỹ các điểm có nguy cơ sạt lở để xử lý, tránh sự cố đáng tiếc.

Đối với kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành phối hợp rà soát, ưu tiên triển khai các công trình, dự án cấp thiết; đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời, thực chất.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng quà và động viên người dân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hướng đến giải pháp phòng, chống thiên tai bền vững

Chiều 28/10, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về ứng phó mưa lũ, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang trong công tác ứng phó mưa lũ. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngành xây dựng được giao rà soát, đánh giá các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các tuyến giao thông chính, xác định thứ tự ưu tiên để sớm khắc phục và đảm bảo lưu thông.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn kiểm tra thực tế. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu không được chủ quan, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết; chủ động triển khai các kịch bản ứng phó, không để bị động.

Các địa phương phải báo cáo kịp thời, bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu nước sạch hoặc nơi ở không an toàn; khẩn trương khắc phục các tuyến đường bị chia cắt, khảo sát và thông báo tình trạng khẩn cấp tại các điểm có nguy cơ cao.

Cùng với đó, đánh giá, xử lý vệ sinh môi trường sau lũ, phòng tránh dịch bệnh; nghiên cứu phương án tái định cư lâu dài, đặc biệt đối với các hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng sạt lở; hướng đến giải pháp bền vững, tránh cảnh “cứu hộ - di dời” lặp lại hằng năm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến thời điểm hiện tại, hơn 65.000 hộ dân bị ngập, nhiều công trình hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, gây ách tắc giao thông. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người do sạt lở đất.

Các xã, phường đã tổ chức sơ tán 1.429 hộ/5.674 khẩu. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết đã hiệp đồng, huy động gần 6.200 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu, di dời dân đến nơi an toàn. Lực lượng tiếp tục túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu vực xung yếu...

Theo Sở Xây dựng, hiện có 5 tuyến quốc lộ bị tắc nghẽn hoàn toàn; đường Hồ Chí Minh cũng gián đoạn nhiều đoạn, đặc biệt đèo Lò Xo không thể lưu thông. Riêng quốc lộ 14G và 14B vẫn còn thông tuyến; 9 tuyến đường tỉnh bị sạt lở, ngập sâu. Các lực lượng đang khẩn trương khắc phục để sớm thông đường...