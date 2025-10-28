Xã hội Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn: Tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu thuốc trong mưa lũ ĐNO - Trước tình hình mưa lớn kéo dài, ngày 28/10, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn kiểm tra thực tế tại các xã Việt An, Sơn Cẩm Hà và yêu cầu các lực lượng chức năng tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu thuốc trong mưa lũ.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn (đứng đầu) kiểm tra một điểm sạt lở trên đường ĐH614 thuộc xã Việt An. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các địa phương vận dụng mọi phương tiện sẵn có để tiếp cận, nắm tình hình các khu vực bị ngập, chia cắt và cô lập. Các lực lượng cần chủ động cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men, không để người dân rơi vào cảnh thiếu đói, thiếu thuốc.

Các địa phương phải huy động nguồn lực tại chỗ, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất. “Mưa kéo dài khiến đất đồi đã ngấm no nước, nguy cơ sạt lở rất cao. Tuyệt đối không được chủ quan. Khi có dấu hiệu sạt lở phải di dời dân ngay đến nơi an toàn”, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn kiểm tra một điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại địa bàn xã Việt An. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo phải có lực lượng ứng trực, lên phương án di dời dân kịp thời, không để phương tiện và người dân qua lại vùng nguy hiểm.

Đồng thời, các xã chủ động rà soát, đánh giá kỹ thực trạng các khu vực có nguy cơ, tiềm ẩn xảy ra sạt lở để có phương án xử lý kịp thời, tránh không để xảy ra tình huống xấu.

Biển cảnh báo đường sạt lở trên tuyến ĐH614. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn yêu cầu các địa phương phải rà soát, xem xét ưu tiên đối với các dự án, công trình cấp thiết trước để đưa vào chương trình, kế hoạch đầu tư.

Các sở, ban, ngành liên quan đề xuất cụ thể với lãnh đạo thành phố giải quyết, bảo đảm hiệu quả, kịp thời và thực chất.

Lãnh đạo xã Việt An cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hiện nay nước các sông, suối chảy qua địa bàn xã lên nhanh, gây ngập lụt, chia cắt cục bộ tại các thôn.

Nhiều tuyến ĐH1.HĐ, ĐH10.HĐ, ĐH13.HĐ... ngập sâu. Đường ĐT615 bị xói lở, cuốn trôi hạ lưu cống, khoét vào ½ mặt đường, 2 mố cầu Ông Hội bị sụt lún.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn kiểm tra điểm sạt lở taluy dương tuyến ĐH6. Ảnh: TRỌNG HUY

Trên địa bàn xã, có 11 điểm ngập lụt do cầu thấp, ngầm tràn gây chia cắt, không lưu thông được. Xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại khu vực đèo Đá Đen, sạt lở núi tại các thôn Nhứt Đông, An Phố, An Lâm, Nam An Sơn và Hội Tường.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã Việt An đề xuất thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí mua một thuyền máy phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông và hệ thống cầu, cống trên tuyến bị trũng thấp; sớm đầu tư, hoàn thiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E.

Trong khi đó, tại xã Sơn Cẩm Hà, các cầu Tiên Châu (thôn Hội An), suối Trẩy, Tài Thành, cầu ở các thôn 2, 3... bị ngập do nước lũ dâng lên.

Tính đến ngày 28/10, địa bàn xã chưa có thiệt hại về người; 3 trường hợp nhà dân bị sạt lở đất tràn vào làm sập tường.

Đất đá sạt lở tràn xuống tuyến ĐH6 đoạn Gò Vàng (xã Sơn Cẩm Hà) chưa thể khắc phục xong do khối lượng quá lớn. Ảnh: TRỌNG HUY

Thống kê, xã Sơn Cẩm Hà có 8 tuyến đường giao thông bị sạt lở. Nặng nhất là sạt lở bờ taluy dương tuyến ĐH6 đoạn Gò Vàng khối lượng trên 50.000m3 hiện vẫn chưa khắc phục xong.

Lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà đề nghị thành phố xem xét hỗ trợ địa phương mua 2 máy phát điện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành khi cúp điện và khắc phục các điểm sạt lở tại các tuyến đường giao thông và khu dân cư. Thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT614.