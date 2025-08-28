Văn hóa - Văn nghệ Khai mạc không gian trưng bày “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới” ĐNO - Ngày 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; đồng thời khai mạc không gian trưng bày “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 8, bên phải sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 10, bên phải sang) cắt băng khai mạc gian trưng bày “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới” tại triển lãm.

Không gian trưng bày “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới” có điểm nhấn là cổng chào mô phỏng Cầu Rồng - biểu tượng của thành phố Đà Nẵng, thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng vươn xa của đô thị năng động bên bờ sông Hàn.

Bên cạnh đó, gian trưng bày còn ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như sa bàn holofan, màn hình cảm ứng tương tác thời gian thực, mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho khách tham quan.

Đây cũng là cách Đà Nẵng thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng tiên phong về công nghệ, gắn với định hướng xây dựng thành phố thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của cả nước.

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu tham quan các khu vực trưng bày.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, “Gian trưng bày “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới” là không gian giới thiệu một cách toàn diện hành trình phát triển của thành phố, từ văn hóa - lịch sử đặc sắc của vùng đất xứ Quảng, đến những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội trong suốt gần ba thập kỷ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“Thông qua gian trưng bày, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, đi đầu trong ứng dụng công nghệ, đồng thời gìn giữ di sản và bản sắc văn hóa.

Đà Nẵng sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới - thông minh hơn, hiện đại hơn, bền vững hơn, với khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và là điểm đến đáng sống trong khu vực”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tham quan khu vực giới thiệu nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu.

Với sự chuẩn bị chu đáo, hiện đại và giàu cảm xúc, gian trưng bày “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới” hứa hẹn là một trong những điểm nhấn đặc sắc tại triển lãm thành tựu đất nước năm 2025, góp phần lan tỏa khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố bên sông Hàn trong hành trình cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Triển lãm thành tựu Đất nước chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” mở cửa tự do từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi các sự kiện quốc gia chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.