Xã hội Khai mạc Kỳ thi Toán học quốc tế - VIMC 2025 tại Đà Nẵng ĐNO - Chiều 15/8, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) đã khai mạc Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn dự và phát biểu chào mừng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn dự và phát biểu chào mừng lễ khai mạc. Ảnh: TRỌNG HUY

Thông tin từ ban tổ chức cho biết, Kỳ thi Toán quốc tế IMC (International Mathematics Competition) là cuộc thi thường niên được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên dành cho các học sinh giỏi Toán đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Đây là một trong những kỳ thi Toán học quốc tế uy tín nhất dành cho học sinh THCS. Đồng thời cũng là một sân chơi quốc tế bổ ích, tạo điều kiện cho các tài năng Toán học từ nhiều quốc gia có cơ hội cọ xát và phát triển năng lực về Toán học, thiết lập môi trường học thuật, phát huy sự sáng tạo, phát triển nghiên cứu.

Đội chủ nhà Việt Nam tham dự kỳ thi. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025, đoàn chủ nhà Việt Nam tham gia cùng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến có 526 thí sinh dự thi, 181 giáo viên, 100 khách mời quốc tế.

Kỳ thi VIMC 2025 được tổ chức theo chuẩn quốc tế của International Mathematics Competition (IMC) gồm hai bảng: Key Stage II (lớp 5 - 6) và Key Stage III (lớp 7 - 8). Mỗi học sinh đều tham gia 2 vòng thi bắt buộc: vòng cá nhân và vòng thi đồng đội. Đề thi được lựa chọn trong các đề xuất từ ban chuyên môn của các quốc gia tham dự gửi về. Ban tổ chức quốc tế - do Chiu Chang Foundation điều phối - sẽ tuyển chọn, biên soạn và thống nhất đề thi chính thức. Về cơ cấu giải thưởng, được trao ở ba cấp độ cá nhân, đồng đội và toàn đoàn.

Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: TRỌNG HUY

Trong khuôn khổ chương trình, sáng 15/8, toàn bộ thí sinh đã tham dự kỳ thi đã tham gia thử thách “Puzzle Challenge” - hoạt động toán học đối kháng giúp học sinh tăng cường tư duy logic và tăng sự gắn kết, cũng như giao lưu cùng bạn bè quốc tế.

Cùng với đó, tại hội trường chính Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) đã diễn ra hội thảo quốc tế “Advanced AI Models and Data Science” với nhiều học giả, chuyên gia hàng đầu tham gia.

Các hoạt động này góp phần làm phong phú chương trình VIMC 2025, tạo cơ hội để thí sinh, giáo viên, khách mời quốc tế tiếp cận những tri thức mới, mở rộng hợp tác học thuật và trải nghiệm môi trường giao lưu đa văn hóa tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn cho biết, thành phố Đà Nẵng tự hào về môi trường sống xanh - sạch - đẹp, con người thân thiện, mến khách và tinh thần đổi mới, sáng tạo luôn hướng tới tương lai.

Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả các chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố đã dành ưu đãi đặc biệt cho nguồn nhân lực trong các lĩnh vực then chốt như giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và vi mạch bán dẫn.

Cạnh đó, thành phố đẩy mạnh hợp tác quốc tế, gửi cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo ở nước ngoài, mời các chuyên gia quốc tế về làm việc, qua đó xây dựng môi trường học thuật, nghiên cứu giàu tính cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Từ định hướng phát triển đó và sự quan tâm, hỗ trợ của các đối tác, đơn vị liên quan, Kỳ thi Toán học quốc tế năm 2025 được diễn ra ngay tại thành phố Đà Nẵng - nơi hội tụ của tri thức, đam mê và tình bạn quốc tế.

Kỳ thi chính thức được sẽ diễn ra trong ngày 16/8. Các thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi: cá nhân và đồng đội, bao gồm giải biện, biện luận để đạt điểm thi tối đa về Toán học.