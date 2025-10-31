Giao thông - Xây dựng Khẩn trương đảm bảo an toàn công trình điện trên đỉnh taluy dương quốc lộ 40B ĐNO - Trước nguy cơ trụ điện trên đỉnh taluy dương quốc lộ 40B bị ngã đổ, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi Công ty CP Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long đề nghị đảm bảo an toàn giao thông và an toàn công trình điện.

Sạt lở taluy dương tại km79+530 tuyến quốc lộ 40B (địa phận xã Trà Tân) đe dọa an toàn công trình điện. Ảnh: Sở Xây dựng

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 25 đến 29/10, mái taluy dương tại lý trình km79+530 tuyến quốc lộ 40B (địa phận xã Trà Tân) bị sạt lở nghiêm trọng.

Trên đỉnh taluy dương tại vị trí sạt lở có trụ điện 110kV, thuộc đường dây 110kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện quốc gia.

Hệ thống điện nêu trên do Công ty CP Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long quản lý, vận hành. Theo dự báo, những ngày sắp tới tiếp tục có mưa lớn, dự lường taluy dương vị trí này sẽ tiếp tục sạt lở, trụ điện có nguy cơ ngã đổ.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình điện lực tại lý trình km79+530 của quốc lộ 40B, Sở Xây dựng đề nghị Công ty CP Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long kiểm tra, khẩn trương có biện pháp đảm bảo an toàn cho trụ điện.