Chính trị Chạy đua với... mưa lũ, sạt lở Ngổn ngang các điểm sạt lở đất, ngập lụt. Vừa tiếp cận hiện trường, những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 và thành phố Đà Nẵng ngay lập tức triển khai hoạt động ứng phó. Nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu: cứu dân khỏi vùng nguy hiểm…

Hàng chục cán bộ chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân xã La Dêê giúp dân di chuyển nhà bị sạt lở đến nơi an toàn. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đó chỉ là một trong số hàng nghìn công việc lớn nhỏ được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố phối hợp Quân khu 5 và chính quyền các địa phương triển khai thực hiện trong những ngày mưa lũ vừa qua. Ở những điểm sạt lở, ngập lũ nặng, các chiến sĩ “bật hết công suất” đến với dân, vừa linh động ứng cứu vừa tiếp tế lương thực, nước uống trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt.

“Không thể chậm trễ!”

Những chiếc ca nô và xe chuyên dụng của đội công tác cứu hộ, cứu nạn Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố liên tục cơ động di chuyển đến các vùng bị ngập lụt của xã Đại Lộc, Vu Gia, Hà Nha… từ suốt nhiều ngày trước. Hành trình giúp dân được triển khai ngày đêm, các chiến sĩ “chạy đua” với thời tiết, khi thông tin nhận được là lời đề nghị ứng cứu từ người dân vùng lũ.

“Đi nhanh lên các đồng chí, bà con vùng lũ đang chờ chúng ta!”. Lời của Thượng tá Huỳnh Kim Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa dứt, những chuyến ca nô ngược xuôi kịp thời có mặt, đưa hàng trăm người bệnh và cộng đồng vùng ngập lụt đến cấp cứu, trú ẩn tại vị trí an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trung chuyển Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Năm ở xã Vu Gia ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Điểm tiếp cận đầu tiên, là hộ của cụ Trương Thị Mai (82 tuổi, thôn Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc) đang bị cô lập. Tin báo vừa nhận, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn ngay lập tức dùng xuồng cứu hộ vượt qua dòng nước lũ, đưa cụ Mai ra khỏi vùng nguy hiểm.

Buổi sáng 28/10, mưa vẫn đổ xuống trên diện rộng. Nhiều thôn vùng trũng thấp của huyện Đại Lộc (cũ) nước ngập hơn nửa nhà dân. Trong cơn chới với giữa dòng lũ, sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ như một liều thuốc tinh thần giúp người dân vượt qua hoạn nạn.

Chiến sĩ quân đội cõng một bệnh nhân xã Đại Lộc bị gãy chân đến xe cấp cứu. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Chừng hơn 10 phút di chuyển trên mặt lũ, khi cơn mưa vừa ngớt, lực lượng quân đội cũng kịp thời tiếp cận, đưa Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Năm (90 tuổi, ở xã Vu Gia); cùng một người dân bị đau ruột thừa và một người bị gãy chân đến cấp cứu bệnh viện.

Nhiều chuyến đi sau đó, hàng trăm người dân các xã Đại Lộc, Vu Gia và Hà Nha bị cô lập được trung chuyển đến khu vực an toàn. “Trước mắt, lực lượng quân đội triển khai cơ động để tiếp cận khu vực bị ngập lụt nặng, đưa người dân đến trú lũ an toàn. Trong đó, ưu tiên các cụ già, người bệnh và trẻ nhỏ đau ốm cần cấp cứu, điều trị. Sau đó triển khai tiếp tế lương thực, nhu cầu thiết yếu. Nhiệm vụ cấp bách nên không thể chậm trễ, mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm vì nhân dân”, Thượng tá Huỳnh Kim Ngọc chia sẻ.

Lực lượng vũ trang xã Avương hỗ trợ người dân,cùng đàn gia súc di tản khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: PHẠM THỦY

Luôn hướng về nhân dân

Mưa nặng hạt liên tục đổ xuống, rất nhanh nhiều khu dân cư xã Avương bị ngập lụt. Trực ban của Công an xã Avương liên tục nhận tin, một số nhà cửa bị ngập sâu, tài sản người dân có nguy cơ hư hỏng. Một “đội quân xung kích” của xã gồm các lực lượng Công an, dân quân, biên phòng… lập tức có mặt tại các điểm dân cư Azứt, Atêếp, Aréc giúp dân sơ tán, di chuyển tài sản, đưa đàn gia súc đến vị trí cao ráo, an toàn.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương nói, nhiệm vụ giúp dân được triển khai khẩn trương. Từ sáng 28/10, toàn bộ người dân có nhà bị ngập lụt và sạt lở đất được đi sơ tán, cùng nhiều tài sản giá trị. Để đến với dân, các chiến sĩ phải dầm mưa di chuyển tận cơ sở, vừa làm nhiệm vụ giúp dân di tản, vừa thực hiện chuyến đi khảo sát, túc trực tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao, ngập lụt.

Lực lượng công an và người dân xã Trà Vân hợp sức đẩy tảng đá lớn, nhằm khơi thông tuyến đường về xã. Ảnh: THÀNH NGUYỄN

“Những ngày qua, bên cạnh giúp dân sơ tán, cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp tham gia cưa cây ngã đổ, dọn dẹp đất đá chắn đường, khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường liên thôn bị ảnh hưởng. Đồng thời phối hợp Ban nhân dân thôn rà soát điểm có nguy cơ, sẵn sàng triển khai lực lượng di dời, sơ tán. Dù làm nhiệm vụ trong điều kiện mưa lũ khắc nghiệt nhưng anh em luôn phát huy tinh thần xung kích, hướng về nhân dân”, Trung tá Ngô Văn Thìn nói.

Vài ngày trước, từ xã biên giới La Dêê, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã gửi cho tôi bức hình hàng chục chiến sĩ dân quân địa phương miệt mài xuống đồng ruộng của người dân giúp thu hoạch lúa chín. Xung quanh, nước lũ đang lên nhanh, sự hối hả thấy rõ trong từng bức hình… Địa điểm giúp dân này, là thôn Đắc Rích - nơi nước lũ lên nhanh nhất của xã.

“Đợt xung kích này, lực lượng dân quân hỗ trợ 2 hộ gia đình Alăng Vâl và Alăng Dứm thu hoạch lúa chạy lũ. Giữa tiết trời mưa gió lạnh buốt, đường ruộng trơn trượt, các chiến sĩ ai nấy cũng đều ướt sũng. Tinh thần vì nhân dân được phát huy, chỉ trong thời gian ngắn, các thửa ruộng được gặt xong, trước khi nước lũ tràn đến. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, xã cũng đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để giúp dân khắc phục hậu quả, nhiều ngôi nhà được di dời, hàng trăm người dân được sơ tán đến nơi an toàn”, ông Thế Anh cho biết thêm.

Mưa lũ dị thường. Nhưng hành trình giúp dân được các đơn vị triển khai chặt chẽ nên ngăn ngừa được nhiều rủi ro từ cơ sở. Những chuyến đi miền núi của cán bộ xã và các lực lượng vũ trang vẫn được tiếp tục. Họ đến với người dân, vì nhân dân, mang hơi ấm sẻ chia và hy vọng đến từng khu dân cư, từng ngõ nhà…