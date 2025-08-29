An ninh trật tự Khảo sát, đánh giá tình hình an ninh trật tự trên vùng biển miền Trung ĐNO - Lực lượng liên ngành vừa tổ chức đợt khảo sát, đánh giá tình hình an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật trên vùng biển miền Trung.

Các lực lượng khảo sát, nắm tình hình trên biển. Ảnh: HOÀNG ANH

Từ ngày 12 đến 27/8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đại diện Cục Phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Bộ đội Biên phòng), Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan), lực lượng công an, biên phòng, viện kiểm sát, hải quan 5 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai phối hợp khảo sát, nắm tình hình trên biển.

Nội dung khảo sát gồm: tình hình an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật, tội phạm ma túy; vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên khu vực ven biển từ đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) tới Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai).

Tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. Ảnh: HOÀNG ANH



Tại các địa phương, đoàn trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm; tình hình vi phạm IUU trên địa bàn.

Phối hợp lực lượng chức năng địa phương tuyên truyền về việc ma túy trôi dạt trên biển thời gian qua, nhận diện một số loại ma túy phổ biến, tác hại của ma túy đối với sức khỏe và cộng đồng; tuyên truyền chống IUU và trao 20 suất quà tặng ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Kết thúc hải trình khảo sát, đoàn công tác liên ngành tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.

Hoạt động này thể hiện quyết tâm cao trong công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, góp phần ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển.