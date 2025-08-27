Kinh tế Khởi công vị trí số 5, Khu thương mại tự do Đà Nẵng và nhiều công trình ĐNO - Chiều 27/8, Tập đoàn Sun Group và UBND thành phố tổ chức lễ khởi công, khởi động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 - Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng; tuyến cáp treo số 9 và cụm công trình khách sạn nghỉ dưỡng, nhà vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng thuộc quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, khởi động các dự án. Ảnh: MAI QUẾ

Đến dự sự kiện về phía Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý.

Về phía lãnh đạo thành phố có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MAI QUẾ

Phát biểu chúc mừng buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, Đà Nẵng đang ở giai đoạn phát triển mới với những vận hội mới. Thành phố được Tạp chí “Time Out” của Anh bình chọn là một trong 8 điểm đến đáng ghé thăm nhất châu Á năm 2025.

Đà Nẵng cũng góp mặt trong "top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất" do Agoda bình chọn. Những danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố.

Đà Nẵng hiện sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về tài nguyên du lịch cùng hệ thống hạ tầng hiện đại, bao gồm sân bay quốc tế, cảng biển, mạng lưới giao thông đường bộ, cơ sở dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

Thành phố đang đứng trước một cơ hội vàng để trở thành một cực tăng trưởng chiến lược của cả nước, một đô thị du lịch hàng đầu châu Á, đồng thời cũng đứng trước những thách thức không nhỏ để đạt được những mục tiêu đề ra, đòi hỏi thành phố cần những bước đi chiến lược, táo bạo và quyết liệt.

Trong số 3 dự án được khởi công - khởi động ngày hôm nay, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 có ý nghĩa “kích hoạt” cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là dự án quan trọng đặc biệt, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Dự án được kỳ vọng củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng với đó, hai dự án thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ sẽ là những công trình góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đẳng cấp và đa trải nghiệm tại Bà Nà, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của du khách, đặc biệt khi Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Sun Group nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết, để sớm đưa dự án đi vào triển khai thi công, bảo đảm tiến độ.

Song song, các sở, ban, ngành của thành phố cần vào cuộc khẩn trương, để hỗ trợ nhà đầu tư và đặc biệt là người dân trong khu vực dự án, bảo đảm nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MAI QUẾ

Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung Nguyễn Văn Bình thông tin, cùng với khởi động vị trí số 5 của Khu thương mại tự do Đà Nẵng, 2 hạng mục quan trọng thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ được khởi động hôm nay có quy mô lên tới 52.000 tỷ đồng.

Hai dự án này được xem là mảnh ghép quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng phong phú mà Sun Group đã và đang kiến tạo tại Đà Nẵng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế đêm mà thành phố đặt ra.

Khi hoàn thiện, các dự án không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch độc đáo cho Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới, mà còn góp phần đưa thành phố sông Hàn thành tâm điểm giải trí sôi động cả ngày đêm, xứng tầm vị thế của một thủ phủ du lịch miền Trung.

Sun Group cam kết sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực, tuân thủ các quy định về xây dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đưa các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Trước đó, ngày 26/8/2025, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1175/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Nhà đầu tư là Công ty CP Dịch vụ cáp treo Bà Nà (Tập đoàn Sun Group), địa chỉ trụ sở tại thôn An Sơn, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng. Quy mô dự án khoảng 90 hecta, mục tiêu dự án là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 808 tỷ đồng, địa điểm thực hiện tại xã Bà Nà. Thời gian hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.