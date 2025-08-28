Thứ Năm, 28/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Du lịch

Không gian trưng bày "Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới" tại Triển lãm thành tựu đất nước

HOÀNG LINH 28/08/2025 20:21

ĐNO - Từ ngày 28/8 đến 5/9, Triển lãm thành tựu đất nước chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Gian trưng bày “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới” hứa hẹn là một trong những điểm nhấn đặc sắc tại Triển lãm thành tựu đất nước năm 2025, góp phần lan tỏa khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố trong hành trình cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Natural Disasters Tsunami Science Infographic in Blue Informative Style (2000 x 8000 px) (2)
Bài liên quan
Đọc tiếp
Khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Đà Nẵng sẵn sàng tham gia Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Đà Nẵng sẵn sàng tham gia Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo gian trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước

Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo gian trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước

(0) Bình luận
x
Xem thêm Du lịch
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Du lịch
      Không gian trưng bày "Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới" tại Triển lãm thành tựu đất nước

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO