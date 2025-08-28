Du lịch Không gian trưng bày "Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới" tại Triển lãm thành tựu đất nước ĐNO - Từ ngày 28/8 đến 5/9, Triển lãm thành tựu đất nước chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Gian trưng bày “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới” hứa hẹn là một trong những điểm nhấn đặc sắc tại Triển lãm thành tựu đất nước năm 2025, góp phần lan tỏa khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố trong hành trình cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.