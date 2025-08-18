Y tế Khuyến cáo phòng bệnh liên cầu lợn Bệnh liên cầu lợn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và tuân thủ các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe.

Điều trị cho bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: vietnamplus.vn

Tại một số tỉnh, thành phố ghi nhận các ca mắc bệnh liên cầu lợn ở người, trong đó có nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong. Đáng chú ý, số ca bệnh gia tăng trong 1 tháng trở lại đây, có trường hợp liên quan đến việc ăn tiết canh.

Bà Hà Thị Trúc Anh (phường Thanh Khê) cho hay: “Nghe tin qua báo đài về bệnh liên cầu lợn, tôi và gia đình không ăn tiết canh hay các món chế biến từ thịt lợn chưa nấu chín kỹ. Thịt lợn có kiểm dịch khi mua về đều được rửa sạch, nấu chín kỹ và sử dụng dụng cụ chế biến riêng để tránh lây nhiễm chéo. Mình cẩn thận một chút để giữ an toàn cho cả nhà”.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC), đến thời điểm này, Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh.

Đơn vị cũng chỉ đạo trung tâm y tế các khu vực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị tăng cường truyền thông các biện pháp phòng lây nhiễm liên cầu lợn sang người; giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp xử lý ca bệnh, ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sẵn sàng vật tư, hóa chất, phương tiện bảo đảm triển khai các biện pháp giám sát và xử lý ổ dịch.

Theo bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, bệnh liên cầu lợn là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra.

Loại vi khuẩn này thường cư trú ở đường hô hấp trên (đặc biệt là vùng mũi), đường tiêu hóa và đường sinh dục của lợn. Vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng cho lợn và lây sang người khi tiếp xúc với lợn mang mầm bệnh, đặc biệt qua các vết trầy xước hoặc tổn thương nhỏ trên da.

Nguy cơ lây nhiễm cao ở những người làm việc tại trang trại chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt; hoặc khi ăn tiết canh, thịt lợn bệnh hay thịt lợn mang vi khuẩn chưa được nấu chín kỹ.

Người mắc bệnh liên cầu lợn có thể xuất hiện các triệu chứng như: viêm màng não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim, viêm khớp.

Trường hợp nặng, bệnh có thể gây tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm nội tâm mạc, suy đa tạng hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường gia tăng vào mùa hè, khi thời tiết nắng nóng cùng các yếu tố môi trường và thói quen sinh hoạt làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Mặc dù tại thành phố chưa ghi nhận ca bệnh liên cầu lợn ở người, tuy nhiên, trước diễn biến tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh liên cầu lợn, đặc biệt nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao (người chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ heo, bán thịt heo).

Theo đó, không giết mổ hay tiêu thụ heo mắc bệnh, heo chết, vệ sinh ăn uống, không ăn thịt hoặc phủ tạng heo chưa nấu kỹ; không ăn tiết canh heo và các loại thịt, sản phẩm tái, sống được chế biến từ heo không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt heo đã được cơ quan thú y kiểm dịch; sử dụng các phương tiện phòng hộ, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt heo, đặc biệt khi phải xử lý heo mắc bệnh hoặc heo chết; khi có vết thương hở hoặc có các vùng da bị tổn thương không nên giết mổ heo hoặc chế biến thịt heo tươi sống, nếu có thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc...

Trường hợp có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như: sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ heo mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ heo không bảo đảm vệ sinh cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời.

Người dân cần báo cho cơ quan thú y ngay khi phát hiện tình trạng heo ốm, chết để có biện pháp xử lý tiêu hủy đúng quy định; thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi heo và gia súc, bảo đảm vệ sinh khu vực giết, mổ, buôn bán heo.