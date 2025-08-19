Giáo dục - Việc làm Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 tại Đà Nẵng: Lan tỏa tri thức, tinh thần đổi mới sáng tạo ĐNO - Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi tại Đà Nẵng, Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 khép lại, khẳng định bước tiến mới trong hội nhập giáo dục quốc tế của Đà Nẵng, lan tỏa trí thức, tinh thần đổi mới sáng tạo và thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn trao huy chương và biểu trưng cho các đội đoạt giải tại cuộc thi.

Chuyên nghiệp và chu đáo

Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 14 đến 19/8 với sự tham gia của hàng trăm thí sinh, khách mời quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu được tổ chức tại Đà Nẵng, song để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế.

Công tác tổ chức, từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đến đón tiếp, hỗ trợ lưu trú, sinh hoạt, thăm quan cho các đoàn quốc tế được thành phố thực hiện chu đáo. Qua đó, vừa thể hiện sự thân thiện, hiếu khách, vừa khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của thành phố.

Giám thị phát đề vòng thi cá nhân cho thí sinh.

Ông Wang Jianfeng, Trưởng đoàn Trung Quốc cho biết, công tác tổ chức Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 của Đà Nẵng rất chuyên nghiệp và chu đáo.

“Tôi cảm nhận được sự chu đáo, tỉ mỉ trong từng khâu tổ chức. Chuyến bay của đoàn chúng tôi đến Đà Nẵng bị trễ, hơn 3 giờ sáng mới hạ cánh, nhưng ban tổ chức vẫn cử tình nguyện viên ra đón và hỗ trợ. Chúng tôi rất xúc động và biết ơn”, ông Wang Jianfeng chia sẻ.

Đoàn thí sinh Indonesia trong hoạt động tham quan các địa điểm văn hóa tại Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25.

Trong khuôn khổ kỳ thi, bên cạnh những hoạt động chuyên môn như thi chính thức, các buổi hội thảo, ban tổ chức còn tạo điều kiện cho thí sinh, khách mời quốc tế tham gia các hoạt động giải trí, giao lưu văn hóa và tham quan danh lam thắng cảnh của thành phố.

Ông Wen-Hsien Sun, Chủ tịch Ủy ban điều hành quốc tế IMC (International Mathematics Competition) cho hay, kỳ thi đã được tổ chức ở nhiều quốc gia và thành phố khác nhau, đều là những địa điểm nổi tiếng. Đà Nẵng là một thành phố xinh đẹp, con người thân thiện, có giao thông tốt và nhiều điểm tham quan. Vì vậy, IMC quyết định tổ chức kỳ thi lần này tại Đà Nẵng để góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố đến bạn bè quốc tế.

“Với VIMC 2025, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị rất tốt, từ cơ sở vật chất, các điểm tham quan cho đến lễ khai mạc, bế mạc và công tác an ninh. Tất cả tạo nên một kỳ thi rất thành công. Theo kinh nghiệm của tôi, khi các học sinh trở về nước, họ sẽ kể lại rằng Đà Nẵng rất đẹp và quay trở lại đây du lịch”, ông Wen-Hsien Sun nói.

Các thí sinh tham gia trò chơi puzzle challenge.

Kết nối tình bạn quốc tế

Theo Ban giám khảo VIMC 2025, đề thi năm nay bao quát nhiều lĩnh vực đa dạng của toán học và khó hơn so với các năm trước. Điều khiến ban giám khảo ấn tượng là những lời giải chính xác, sự phong phú trong cách tiếp cận, thể hiện tư duy sáng tạo của thí sinh.

Kỳ thi lần này đã giúp các thí sinh học hỏi nhiều điều bổ ích, không chỉ trong Toán học, mà còn ở cách ứng xử, thấu hiểu và biết tôn trọng bản sắc văn hóa của từng quốc gia khác nhau.

Các thí sinh Thái Lan biểu diễn võ cổ truyền Muay Thái tại hoạt động giao lưu văn hóa các quốc gia tham dự kỳ thi VIMC 2025.

Em Phạm Bảo Khánh, thí sinh đội Việt Nam chia sẻ: "Với em, điều đáng trân trọng nhất trong kỳ thi lần này là được giao lưu, gặp gỡ các bạn từ khắp nơi trên thế giới, được "thưởng thức" những bài toán khó, giúp em nâng cao tư duy, khả năng sáng tạo của bản thân".

Trong khi đó, Maria Andreea Alexa, thí sinh đội Romania nói: “Em rất yêu thích kỳ thi này vì tính đa văn hóa. Tại đây, chúng em có cơ hội trò chuyện với những người bạn, hiểu thêm về văn hóa từ nhiều quốc gia khác nhau. Các vòng thi của VIMC 2025 rất thú vị, hấp dẫn, khác với những gì em đã được trải qua trước đây”.

Tại lễ bế mạc diễn ra ngày 18/8, Ban tổ chức trao giải thưởng ở ba cấp độ cá nhân, đồng đội và toàn đoàn. Đoàn Việt Nam xuất sắc giành 18 giải cá nhân (6 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng). Giải vô địch toàn đoàn thuộc về đội Việt Nam và Singapore.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận, kỳ thi VIMC 2025 không chỉ là nơi các thí sinh thử thách trí tuệ với những bài toán khó, mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa, mở rộng tình bạn, kết nối đam mê. 553 thí sinh đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ mang đến Đà Nẵng bầu không khí trẻ trung, sôi động, trí tuệ và đầy nhiệt huyết.

“Các em đã thi đấu trung thực, nỗ lực hết mình, chứng minh được rằng, Toán học có thể kết nối trái tim, vượt qua mọi biên giới. Chia tay Đà Nẵng, hy vọng các em mang về không chỉ là kỷ niệm, về những bài toán, mà còn là tình bạn quốc tế và trải nghiệm khó quên của một thành phố hiếu khách, kiên cường và chan chứa tình người”, bà Thuận bày tỏ.

[VIDEO] - Nhìn lại toàn cảnh kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng: