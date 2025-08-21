Thứ Năm, 21/8/2025
Kiểm tra, xử lý nghiêm nhà hàng xây dựng trái phép

HÒA KHÁNH 21/08/2025 15:22

ĐNO - Ngày 21/8, ông Nguyễn Nhị, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) cho biết, sau khi nhận đơn phản ánh của người dân tổ 58 (phường Ngũ Hành Sơn) về việc gia đình ông C . xây dựng nhà hàng trái phép ở đường Huyền Trân Công Chúa, trung tâm đã cử lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị đến làm việc, lập biên bản với gia đình ông C., chủ công trình xây dựng nhà hàng trái phép này.

Theo ông Nguyễn Nhị, nhà hàng Laluna xây dựng trái phép khi còn phường Hòa Hải cũ.

Cũng theo ông Nguyễn Nhị, bước đầu lực lượng chức năng của phường Ngũ Hành Sơn xác định khu đất này rộng hơn 200m2, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, việc xây dựng khu nhà hàng trái phép này diễn ra khi còn UBND phường Hòa Hải cũ. Hiện, Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn đã báo cáo lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố để có hướng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

