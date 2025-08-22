An ninh trật tự Truy nóng, bắt giữ nhóm đối tượng cướp điện thoại tại phường Bàn Thạch ĐNO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa nhanh chóng làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại phường Bàn Thạch.

Nhóm đối tượng Ngô Thái Danh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đăng Khôi và Phan Hồ Ka (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 18/8, anh V.Q.B. (SN 2008, phường Quảng Phú) bị 4 đối tượng dùng dao khống chế, cướp một chiếc iPhone 12 Pro tại khu vực phường Bàn Thạch.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Bàn Thạch khẩn trương truy xét, khoanh vùng nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn một ngày đêm, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ 4 đối tượng thực hiện vụ cướp gồm: Phan Hồ Ka (SN 2009), Nguyễn Đăng Khôi (SN 2009), Ngô Thái Danh (SN 2008) và Nguyễn Văn Thành (SN 2007).

Qua khai thác, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng không chỉ gây án tại phường Bàn Thạch mà còn thực hiện 3 vụ cướp khác tại các tuyến đường vắng ở phường Hương Trà và phường Quảng Phú.

Thủ đoạn của nhóm là đi xe máy không biển số, giả vờ mượn điện thoại, sau đó dùng dao đe dọa để chiếm đoạt tài sản. Sau khi cướp iPhone 12 Pro của anh V.Q.B., các đối tượng còn lên kế hoạch tiếp tục gây án tại Huế.

Phòng Cảnh sát hình sự thu hồi tang vật gồm 2 điện thoại, tạm giữ xe máy và con dao Thái Lan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và các bị can về tội “Cướp tài sản”, đồng thời ra lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra.