Môi trường Sạt lở nhiều tuyến đường tại xã Đông Giang ĐNO - Từ ngày 26 đến ngày 27/10, do ảnh hưởng mưa lớn, trên địa bàn xã Đông Giang sạt lở một số tuyến đường, hệ thống nước sạch chưa thể khắc phục.

Một điểm sạt lở trên địa bàn xã Đông Giang ngày 27/10. Ảnh: Đ.G

Theo ông Coor Le, Chủ tịch UBND xã Đông Giang, tính đến 17 giờ ngày 27/10, địa phương ghi nhận 18 hộ dân bị ảnh hưởng.

Hai hộ trong số này, do có nguy cơ sạt lở nên đã được sơ tán và bố trí nơi ở tạm thời. 13 hộ tại Trạm Y tế thị trấn Prao (cũ) và 5 hộ tại các hộ dân an toàn. Tuyến đường Hồ Chí Minh ghi nhận 10 điểm sạt lở, trong đó hai điểm nghiêm trọng tại Km441+010P và Km451+480Tr đang được khẩn trương khắc phục. Tuyến ĐH5-ĐG dẫn vào xã Arooi cũ cũng chịu ảnh hưởng của sạt lở.

Lực lượng chức năng xã Đông Giang khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở. Ảnh: Đ.G

Sạt lở cũng xảy ra trên các tuyến đường liên thôn A Duông 2 và đường ĐH12-ĐG, đoạn nối hai thôn A Xanh Gố, Xà Nghìn 1.

Lực lượng dân quân và người dân địa phương đang khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông.

Ngoài ra, tuyến đường Võ Chí Công cũng bị ngập úng. Tại Trường Tiểu học Prao, hơn 30 mét khối đất sạt xuống tràn vào sân chơi, bãi tập, làm gãy một trụ và khiến một đầu mái che nghiêng, sập. Nhà trường đã căng dây cảnh báo, cấm học sinh tiếp cận khu vực nguy hiểm này.

Nhà thi đấu đa năng xã Đông Giang cũng bị sạt lở taluy, khiến bùn non tràn vào hiên và các phòng vệ sinh. Thêm vào đó, hệ thống cấp nước sạch tại thị trấn Prao (cũ) đã hư hại từ ngày 26/10 và đến nay vẫn chưa khắc phục được. Hiện tại, xã chưa ghi nhận thiệt hại về người.

UBND xã chỉ đạo theo dõi sát sao, cập nhật liên tục thông tin, tình hình, diễn biến và cảnh báo về bão, mưa lớn, ngập úng, lũ lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đá nhằm chủ động phương án ứng phó phù hợp.

Đồng thời, xã cũng chỉ đạo các đơn vị ứng trực 24/24, chủ động kiểm tra trang thiết bị, công cụ, phương tiện phòng chống thiên tai, đảm bảo sẵn sàng phục vụ công tác.