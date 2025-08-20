Quốc phòng Ký kết phối hợp công tác dân vận, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới ĐNO - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng vừa ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2025 với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.