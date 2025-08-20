Thứ Tư, 20/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Quốc phòng

Ký kết phối hợp công tác dân vận, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

HUỲNH THỊ THU THỦY 20/08/2025 09:58

ĐNO - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng vừa ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2025 với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy: Khẳng định vai trò định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận sau hợp nhất

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy: Khẳng định vai trò định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận sau hợp nhất

"Dân vận khéo" để xóa nhà tạm

"Dân vận khéo" để xóa nhà tạm

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My ra quân làm công tác dân vận

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My ra quân làm công tác dân vận

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy: Khẳng định vai trò định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận sau hợp nhất

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy: Khẳng định vai trò định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận sau hợp nhất

"Dân vận khéo" để xóa nhà tạm

"Dân vận khéo" để xóa nhà tạm

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My ra quân làm công tác dân vận

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My ra quân làm công tác dân vận

Xem thêm Quốc phòng
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Quốc phòng
      Ký kết phối hợp công tác dân vận, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO