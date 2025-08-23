Chính trị Lan tỏa phong trào “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” Sau 9 ngày phát động, chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã thu về 365,6 tỷ đồng, một con số kỷ lục thể hiện tấm lòng của cả dân tộc Việt Nam.

Tập thể lãnh đạo, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba ngày 22/8. Ảnh: T.HUY

Tại thành phố Đà Nẵng, những tấm lòng vàng cũng đang hòa chung dòng chảy nghĩa tình với hành động thiết thực ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn.

Khoảng cách xa nhưng trái tim gần

Gần đây, câu chuyện về tình cảm Việt Nam - Cuba được khơi gợi, lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Tất cả bắt nguồn từ chương trình vận động toàn quốc “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Ngày 15/8, sau khi ủng hộ 200 nghìn đồng vào chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, bà Châu Thị Hậu, một cán bộ hưu trí tại Đà Nẵng, đã chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Là người dân Việt Nam, ai cũng luôn biết ơn và trân quý tình cảm nhân dân Cuba anh em”.

Bà chia sẻ rất vui khi thấy đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ hưởng ứng chương trình. Với hành động nhỏ này, bà mong muốn tạo sự lan tỏa, giúp chương trình đạt kết quả cao nhất để hỗ trợ kịp thời nhân dân Cuba vượt qua khó khăn.

Lòng biết ơn và tình hữu nghị Việt - Cuba được thể hiện rõ nét qua câu chuyện của ông Trần Văn Anh, một người dân Đà Nẵng. Ông chia sẻ trên trang cá nhân, gợi nhớ về những ngày xưa cũ, khi phong trào ủng hộ Cuba được lan tỏa đến từng thôn xóm.

“Một đất nước sẵn sàng hiến cả máu cho Việt Nam thì chỉ có thể là Cuba. Hãy chung tay trước khó khăn và thể hiện sự tri ân”, ông viết và kêu gọi mọi người cùng chung tay bồi đắp mối quan hệ đặc biệt này.

Ủng hộ 100 nghìn đồng đến chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, anh Lê Cường, chủ một cơ sở kinh doanh ở Đà Nẵng cũng không quên lan tỏa thông điệp: “Chúng tôi tin rằng, tình bạn Việt Nam - Cuba không chỉ nằm ở những trang sách lịch sử, mà còn được viết tiếp bằng những nghĩa cử ấm áp hôm nay. Khoảng cách xa, nhưng trái tim gần. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là sự sẻ chia giúp bạn bè Cuba vượt qua khó khăn”.

Ngày 22/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phát động ủng hộ nhân dân Cuba đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Đây là chương trình hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động ủng hộ nhân dân Cuba. Chương trình ủng hộ có tên “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” diễn ra trong 65 ngày (từ ngày 13/8/2025 đến hết ngày 16/10/2025) với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng để hỗ trợ người dân Cuba khắc phục khó khăn và tiếp tục sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Tại lễ phát động, tập thể lãnh đạo và công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã trực tiếp ủng hộ, với số tiền trên 10 triệu đồng.(T.HUY)

Lan tỏa mạnh mẽ

Tại thành phố Đà Nẵng, sau 5 ngày Trung ương phát động chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cùng chung tay ủng hộ nhân dân Cuba anh em.

Công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ủng hộ nhân dân Cuba tại lễ phát động. Ảnh: T. HUY

Đến nay, tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ qua kênh của Hội Chữ thập đỏ thành phố đạt hơn 150 triệu đồng. Đặc biệt, trên trang fanpage và các phương tiện truyền thông, hội thường xuyên cập nhật danh sách sao kê tiền ủng hộ của cá nhân, đơn vị, qua đó góp phần tạo sự minh bạch, tin tưởng của cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ thành phố, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức vận động ủng hộ trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Tại xã vùng cao La Êê, kết thúc đợt quyên góp ngày 21/8, xã đã huy động được hơn 10 triệu đồng ủng hộ. Dự kiến đến hạn cuối theo quy định của Trung ương (16/10), tổng số tiền vận động ước đạt khoảng 30 triệu đồng...

Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sau 9 ngày phát động (từ 13 - 22/8), chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã đạt kết quả hết sức ấn tượng khi tiếp nhận được 365,6 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba từ hơn 1,84 triệu lượt ủng hộ; cho thấy sự hưởng ứng sâu rộng của cộng đồng.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự minh bạch trong quá trình vận động. Lần đầu tiên, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - đơn vị xây dựng nền tảng thiện nguyện - đã thiết lập một landing page riêng, hỗ trợ công khai sao kê và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhân dân theo dõi, giám sát các khoản đóng góp.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ báo chí trong nước và quốc tế. Các xu hướng vận động sáng tạo trên mạng xã hội đã nhanh chóng được cộng đồng hưởng ứng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân đạo, đoàn kết và sẻ chia.

Theo ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, năm 2025 là năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Cuba đang đối diện với nhiều thách thức nghiêm trọng.

Trước bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã giao Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức cuộc vận động quy mô toàn quốc, trong 65 ngày (13/8 - 16/10), nhằm huy động mọi tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ.

“Với nghĩa tình thủy chung đó, việc chung tay hỗ trợ Cuba hôm nay cũng chính là gìn giữ và tiếp nối di sản của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cam kết triển khai mọi chương trình vận động, tiếp nhận và chuyển viện trợ tới Cuba một cách minh bạch, công khai để toàn thể nhân dân theo dõi”, ông Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh.