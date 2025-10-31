Môi trường Lan tỏa phong trào “Khu dân cư nói không với rác thải nhựa” Từ phân loại rác tại nguồn đến mô hình đổi rác tái chế lấy quà tặng, phong trào “Khu dân cư nói không với rác thải nhựa” đang lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng nếp sống xanh trong cộng đồng dân cư Đà Nẵng.

Phong trào thu gom và phân loại rác thải tại nguồn được các khu dân cư trên địa bàn Đà Nẵng triển khai rộng rãi, góp phần hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đều đặn vào mỗi buổi chiều Chủ nhật của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hằng tháng, tiếng rao vui vẻ “chai bao đi…” của các thành viên trong Ban Công tác mặt trận khu dân cư lại vang lên khắp ngõ xóm khu dân cư Thanh Sơn 1A (phường Hải Châu). Nghe tiếng rao quen thuộc, nhiều người dân mang các bao rác thải có thể tái chế đã gom trước đó ra nộp, tạo nên nét sinh hoạt thân thiện, gắn kết cộng đồng.

Bà Vũ Thị Hưng, Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư Thanh Sơn 1A cho biết, khu dân cư có 1 tổ dân phố với 91 hộ dân và 396 nhân khẩu. Phong trào thu gom phân loại rác thải và tái sử dụng túi nilon triển khai từ năm 2021. Trong 5 năm qua, tổ môi trường khu dân cư đã thu được hơn 5 tấn rác tái chế các loại (gồm hơn 2,3 tấn đồ nhựa, hơn 3 tấn giấy, 789kg vỏ lon), giá trị thành tiền hơn 50 triệu đồng. “Tổ môi trường thường xuyên tuyên truyền các hộ dân sử dụng các sản phẩm bằng sứ, thủy tinh, đồ tráng men đựng thức ăn, dùng làn, giỏ xách khi đi chợ”, bà Hưng nói.

Tại khu dân cư Mỹ Tân 1 (phường An Hải), phong trào thu gom và phân loại rác thải tại nguồn cũng được tất cả 100 hộ dân ký cam kết tham gia tích cực. Theo ông Hồ Bốn, Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư Mỹ Tân 1, các hộ đều trang bị thùng đựng rác riêng biệt để phân loại. Sáng Chủ nhật hằng tuần, các thành viên Ban Công tác mặt trận khu dân cư tới từng nhà gom rác tái chế mang đi bán. “Hơn 2 năm qua, chúng tôi bán được hơn 70 triệu đồng và số tiền này được sử dụng hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gặp bệnh hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật”, ông Bốn chia sẻ.

Khu dân cư 57 phường An Hải là một trong những điểm sáng trong phong trào “Phân loại rác thải” tại nhà. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Khu dân cư 57 phường An Hải cũng là điểm sáng trong phong trào “Phân loại rác thải” tại nhà. Theo ông Trần Đình Tư, Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư 57, mỗi gia đình đều có 2 thùng đựng rác, một thùng chứa rác hữu cơ, một thùng chứa rác vô cơ. Từ năm 2021 đến nay, số tiền từ bán rác thải tái chế được hơn 60 triệu đồng được trích ra trao quà cho học sinh nghèo học giỏi, nhận đỡ đầu cho 1 cháu mồ côi; thăm hỏi, động viên người đau ốm. Ngoài ra, chương trình “đổi rác tái chế lấy quà” được triển khai với gần 500 phần quà đổi cho người dân.

Ba mô hình tiêu biểu trên là minh chứng cho hiệu quả phong trào “Khu dân cư nói không với rác thải nhựa”, góp phần hình thành thói quen tích cực trong giữ gìn vệ sinh, giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn, chương trình phối hợp giai đoạn 2021- 2025 giữa Mặt trận với ngành tài nguyên và môi trường đã phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận trong tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội và huy động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường.

Trong 5 năm qua, ngân sách thành phố bố trí hơn 1,3 tỷ đồng phục vụ hoạt động truyền thông, tập huấn và triển khai mô hình phân loại rác thải tại 8 cơ sở tôn giáo và 48 khu dân cư. Việc triển khai đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở đã giúp phong trào bảo vệ môi trường lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của người dân.