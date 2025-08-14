Chính trị Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

ĐNO - Sáng 14/8, Thành ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đồng chủ trì hội nghị.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cho biết, ngày 1/7/2025, Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức hợp nhất, hình thành thành phố Đà Nẵng mới với diện tích gần 12.000 km², dân số hơn 3 triệu người, là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, có nhiều thuận lợi và dư địa để phát triển trong thời gian đến.

Qua hơn 7 tháng đầu năm 2025, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam, nay là Đảng bộ thành phố Đà Nẵng mới đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai nền nếp, hiệu quả; kết nạp 1.097 đảng viên mới; hoàn thành tổ chức đại hội ở 840/840 đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở và 97/97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy trước thời hạn theo chỉ đạo của Trung ương gần 1 tháng.

Kinh tế thành phố ghi nhận đà phục hồi tích cực trong hầu hết các lĩnh vực. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 9,43% (Đà Nẵng cũ: 11,7%; Quảng Nam: 6,63%). Du lịch tiếp tục phát triển sôi động với nhiều sự kiện nổi bật, đặc sắc; đón 10,8 triệu lượt khách, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Thành phố thu hút vốn đầu tư nước ngoài 307,341 triệu USD, tăng 4,63% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước 62.478 tỷ đồng, tăng 126,2%. Tính đến ngày 25/7, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 31.599 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, phấn đấu cả năm đạt trên 55.000 tỷ đồng. An sinh xã hội được đảm bảo; triển khai xóa 10.253/10.303 nhà tạm, đạt tỷ lệ 99,51%; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Mô hình chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả

Theo Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, sau hơn 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng tình ủng hộ. Tổ chức bộ máy được kiện toàn nhanh chóng, vận hành đồng bộ, thông suốt; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ bị ảnh hưởng.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu định hướng các nội dung góp ý. Ảnh: NGỌC PHÚ

Các thủ tục hành chính được rà soát, công khai đầy đủ. Thành phố đã công bố, công khai 2.291 thủ tục hành chính, trong đó, 100% thủ tục hành chính cấp xã được chuẩn hóa, cập nhật trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống địa phương với 2.056 dịch vụ công trực tuyến tích hợp.

Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh. Chính quyền các cấp chủ động trong quản lý và phục vụ nhân dân, nhất là việc linh hoạt, kịp thời thích ứng từ chỗ quản lý hành chính sang phục vụ và kiến tạo phát triển.

Sau hợp nhất, có nhiều thuận lợi khi cả hai địa phương từng là một tỉnh từ trước năm 1997, có mối liên hệ sâu sắc về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị và truyền thống cách mạng. Hệ thống hạ tầng giao thông và không gian phát triển đã được liên thông, kết nối cảng biển, sân bay, cao tốc, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Thành phố mới với không gian phát triển mới, đa dạng về thành phần dân cư, địa hình; là thành phố duy nhất có 2 sân bay, 3 cảng biển, có hệ sinh thái, hạ tầng về phát triển du lịch, văn hóa đặc sắc… Đồng thời, được sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương với nhiều chủ trương, chính sách đặc thù.

Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là địa bàn mới có quy mô rộng, dân số đông, phân bố không đồng đều; một số khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo còn hạn chế về hạ tầng, dịch vụ công và điều kiện phát triển. Chênh lệch về mức sống, thu nhập và tốc độ phát triển giữa các vùng đô thị, đồng bằng với nông thôn, miền núi đòi hỏi chính sách đầu tư và điều phối nguồn lực hợp lý…

Thời gian đến, thành phố sẽ tập trung cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; sớm hiện thực hóa các mô hình kinh tế mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do. Quy hoạch đồng bộ, kết nối vùng Đông - vùng Tây; phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, miền núi với trục không gian động lực Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ; đẩy nhanh các dự án trọng lực, trọng điểm, trong đó có các dự án giao thông chiến lược.

Đồng thời thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với kinh tế; nâng cao chất lượng an sinh xã hội, nhất là chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”, chính sách xã hội tập trung cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Cùng với đó, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Dự thảo Báo cáo chính trị đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với thực tiễn; đồng thời, thể hiện quyết tâm đổi mới, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Đóng góp ý kiến tâm huyết vào văn kiện

Thường trực Thành ủy mong muốn các đại biểu với kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm và giàu tính thực tiễn tham gia góp ý kiến đối với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, nhất là đối với khu vực miền núi.

Trong đó, góp ý kiến về phân tích bối cảnh, định vị mới của thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp, hợp nhất; làm rõ hơn thời cơ, thuận lợi do mở rộng không gian phát triển; nhận diện các vấn đề khó khăn, thách thức; về quan điểm phát triển, tầm nhìn chiến lược, tính kế thừa, đổi mới và tinh thần hội nhập, tăng cường liên kết vùng; về 6 lĩnh vực mũi nhọn gắn với các động lực tăng trưởng; các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ngoài ra, góp ý về các nhiệm vụ và giải pháp có thực hiện việc kế thừa và phát huy hiệu quả nền tảng phát triển đã được hình thành, đảm bảo tính liên thông trong không gian phát triển mới; thu hút đầu tư, tổ chức lại sản xuất theo hướng phù hợp với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp, hợp nhất, đảm bảo đầu tư, phát triển hài hòa, đồng bộ, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa khu vực đồng bằng và miền núi...