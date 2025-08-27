Chính trị

Lịch sử hào hùng của dân tộc làm nên sức mạnh Việt Nam Năm 2025, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945 – 2025) và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng, mà còn là hành trình trở về với ký ức lịch sử và ký ức dân tộc, hai dòng chảy tinh thần hòa quyện tạo nên sức mạnh bất diệt của dân tộc Việt Nam.

Những ngày tháng Tám sôi sục ở thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

1. Cách đây 80 năm, vào những ngày mùa thu tháng Tám 1945, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cả dân tộc ta đã vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Chỉ trong vòng nửa tháng, chính quyền của thực dân phong kiến bị lật đổ trên phạm vi cả nước. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định với toàn thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”!

Đó là ký ức lịch sử thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Từ thời khắc ấy, dân tộc Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đằng sau thắng lợi ấy là sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình và “chớp lấy thời cơ ngàn năm có một” của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh hòa cùng với ký ức dân tộc, ký ức về những cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm, ký ức về những thế hệ cha ông ngã xuống để giữ từng tấc đất đã thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng hào hùng.

Ký ức dân tộc không chỉ được ghi trong sử sách, bia đá, mà còn in sâu trong tâm thức mỗi người Việt Nam yêu quê hương, yêu Tổ quốc qua câu ca dao, qua lời ru của mẹ, qua mái đình làng, qua dòng sông, bến nước, con đò, qua những chiến công được nhắc lại mỗi dịp hội hè. Đó là cội nguồn sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua vô vàn thử thách.

Khi ký ức lịch sử của thế kỷ XX – thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa Xuân 1975 hòa quyện với ký ức dân tộc ngàn đời chống giặc ngoại xâm, chúng ta có một nguồn năng lượng tinh thần vô cùng to lớn. Chính sức mạnh đó đã giúp nhân dân Việt Nam đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh là Pháp và Mỹ, bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước.

Sức mạnh ấy còn tiếp tục nuôi dưỡng ý chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau 1975. Vượt qua bao vết thương thời hậu chiến, vượt qua bao cấm vận, bao biến động kinh tế, nhưng Việt Nam đã từng bước vươn lên, khẳng định vị trí trong cộng đồng quốc tế.

Chính dòng ký ức lịch sử - dân tộc này đã tạo nên bản lĩnh Việt Nam: dù khó khăn, dù nhỏ bé, nhưng luôn kiên cường, đoàn kết, biết đứng lên vào những thời khắc quyết định.

2. Có thể nói, 80 năm qua là một chặng đường với nhiều hy sinh, gian khổ nhưng cũng đầy tự hào của dân tộc Việt Nam, đó là: Giai đoạn kháng chiến (1945 – 1975): Cả dân tộc vừa xây dựng vừa chiến đấu, để rồi đi đến ngày non sông thu về một mối. Giai đoạn xây dựng sau ngày thống nhất đất nước (1975 – 1986). Giai đoạn đổi mới (từ 1986 đến nay): Bằng ý chí và trí tuệ, đất nước đã tiến hành công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập, đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành nền kinh tế năng động, với mức tăng trưởng thuộc nhóm cao trong khu vực.

Ngày nay, Việt Nam không chỉ giữ vững độc lập, mà còn trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các tổ chức quốc tế, tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, và được bạn bè quốc tế coi trọng. Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để chúng ta tri ân thế hệ đi trước, mà còn là lúc để mỗi người Việt Nam chúng ta tự nhắc nhở về trách nhiệm của ngày hôm nay và cho cả mai sau.

Đó là trách nhiệm gìn giữ độc lập, chủ quyền; trách nhiệm xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đất nước Việt Nam chúng ta cũng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức: cạnh tranh kinh tế gay gắt, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số… Nhưng ký ức lịch sử và ký ức dân tộc hòa quyện trong dòng chảy cách mạng hào hùng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo vẫn và sẽ tiếp tục là ngọn lửa soi đường.

Đó là niềm tin bất diệt rằng dân tộc Việt Nam, với truyền thống bất khuất, sẽ lại vượt qua mọi thử thách để bước tới tương lai tươi sáng.

Tám mươi năm trước, ký ức lịch sử về cuộc khởi nghĩa vĩ đại đã hòa quyện cùng ký ức dân tộc ngàn đời dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo thành sức mạnh làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 2/9.

Hôm nay, những ký ức ấy vẫn hiện hữu, tiếp tục hun đúc lòng yêu nước, khát vọng hòa bình và ý chí vươn lên.

Một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thịnh vượng, đó là thành quả của quá khứ và cũng là khát vọng của tương lai.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, chúng ta càng tự hào và càng có thêm niềm tin vào sức mạnh của ký ức lịch sử, ký ức dân tộc, sức mạnh đã, đang và sẽ tiếp tục đưa dân tộc Việt Nam tiến bước vững chắc trong thế kỷ XXI.