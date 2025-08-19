Chính trị Từ Cách mạng Tháng Tám đến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dân tộc ta, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh tư liệu

Từ thành quả vĩ đại đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã bước vào chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng hết sức vẻ vang: giành độc lập, thống nhất, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Trải qua 80 năm, tinh thần của Cách mạng Tháng Tám vẫn là ngọn đuốc soi sáng, tiếp thêm sức mạnh cho khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, hướng tới mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc.

Bước ngoặt lịch sử vĩ đại

Tháng Tám năm 1945, khi thời cơ “ngàn năm có một” xuất hiện, dưới sự lãnh đạo thiên tài của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc vùng lên giành chính quyền chỉ trong vòng nửa tháng.

Thắng lợi ấy đã đập tan ách thống trị hàng chục năm của thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Từ thân phận nô lệ, người dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Cách mạng Tháng Tám không chỉ mang ý nghĩa dân tộc sâu sắc mà còn có tầm vóc quốc tế. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia thuộc địa, khẳng định sức mạnh của một dân tộc đoàn kết, kiên cường.

Thành công của cách mạng chứng minh một chân lý: Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và con người.

Sau Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ta phải đối diện với muôn vàn khó khăn: thù trong giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt, nền kinh tế kiệt quệ. Nhưng với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhân dân ta đã vượt qua tất cả, làm nên hai chiến thắng vĩ đại: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân 1975.

Đó là những mốc son nối dài tinh thần của Cách mạng Tháng Tám, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, ý chí quật cường của cả dân tộc.

Thắng lợi năm 1975 đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất và cùng nhau đi lên chủ nghĩa xã hội. Nếu như Cách mạng Tháng Tám mở ra thời kỳ mới thì Đại thắng mùa Xuân 1975 đã hiện thực hóa trọn vẹn khát vọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ - điều mà bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh, chiến đấu không mệt mỏi để giành lấy.

Hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Sau chiến tranh, đất nước ta đứng trước tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Đại hội VI của Đảng (1986) đánh dấu bước chuyển lịch sử - khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện, đưa đất nước từng bước ra khỏi khủng hoảng, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Nhờ đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, vị thế và uy tín trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, công cuộc đổi mới đã đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như Văn kiện Đại hội XIII khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thành tựu đổi mới chính là sự tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám: phát huy sức mạnh toàn dân, đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Nếu như Cách mạng Tháng Tám khẳng định quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân, thì đổi mới chính là con đường để hiện thực hóa quyền đó trong đời sống hằng ngày.

Hơn lúc nào hết, tinh thần Cách mạng Tháng Tám đang tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho dân tộc ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Khát vọng ấy đã được đặt trên nền tảng vững chắc của thành tựu 40 năm đổi mới, của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Để đạt được khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, đất nước ta luôn kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”. Vì vậy, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trước hết là nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Đó cũng chính là con đường để giữ vững niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ, vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám không chỉ là di sản lịch sử mà còn là nguồn lực tinh thần vô giá cho hôm nay và mai sau. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam cần biến tinh thần ấy thành hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược và những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt, hơn bao giờ hết, chúng ta phải giữ vững độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sức mạnh dân tộc cần kết hợp hài hòa với sức mạnh thời đại. Khát vọng phồn vinh, hạnh phúc chỉ có thể trở thành hiện thực nếu toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, kiên định, sáng tạo, đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Từ Cách mạng Tháng Tám đến nay, dân tộc Việt Nam đã đi qua chặng đường 80 năm với bao gian nan nhưng cũng rực rỡ vinh quang. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám đã, đang và sẽ mãi là ngọn đuốc soi sáng cho khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, song với truyền thống anh hùng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.