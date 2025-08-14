Thể thao Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khiếu nại quyết định của FIVB Ngày 13/8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) phản hồi quyết định của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) về trường hợp vận động viên bị cho là không đủ điều kiện tham gia Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia.

VFV khẳng định tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về vận động viên không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với vận động viên trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các vận động viên của đội tuyển Việt Nam.

Vì vậy VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Trước đó, trang chủ FIVB cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan này tiến hành điều tra và xác định một vận động viên Việt Nam không đáp ứng điều kiện thi đấu. Do đó, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam có sự tham gia của vận động viên này bị xử thua và vận động viên bị loại khỏi giải.