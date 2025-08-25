Đời sống Lộ diện 13 tuyến xe buýt đi xem diễu binh A80: Tuyến đường nào còn hoạt động? Lễ diễu binh A80 cận kề, 13 tuyến xe buýt qua Nguyễn Thái Học vẫn hoạt động. Tìm hiểu lộ trình, tránh tuyến dừng để xem sự kiện hoành tráng!

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu vào 6h30 sáng 2/9. Để phục vụ công tác chuẩn bị, đặc biệt là các buổi tổng duyệt và sơ duyệt, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội (Tramoc) đã đưa ra nhiều phương án điều chỉnh giao thông khẩn cấp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của xe buýt.

Hàng loạt tuyến buýt phải "dừng bánh", lộ trình thay đổi bất ngờ

Trong buổi tổng duyệt diễn ra ngày 21/8, Tramoc đã ban hành thông báo tạm dừng hoạt động 19 tuyến xe buýt, bao gồm các tuyến quen thuộc như 24, 23, 31, 38, Citytour 01, 09B, 34, 55, 41, 146, Citytour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, Eli, Citytour 02. Cùng lúc, 56 tuyến buýt khác, bao gồm cả tuyến buýt nhanh BRT, cũng phải điều chỉnh lộ trình.

13 tuyến buýt "vàng" vẫn đi qua khu vực diễu binh

Bất chấp những thay đổi, hệ thống xe buýt Hà Nội vẫn có nhiều tuyến chạy gần khu vực diễn ra sự kiện, trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dân. Một số tuyến đường "nóng" nhất là:

Phố Nguyễn Thái Học: Có tới 13 tuyến xe buýt đi qua, bao gồm các tuyến 02, 22A, 23, 32, 38, 50, 99, BRT01... Đây là những "điểm nóng" để người dân có thể tiếp cận gần với sự kiện.

Đường Hoàng Diệu: Có 5 tuyến buýt, hành khách có thể xuống tại điểm dừng Tượng đài Bắc Sơn.

Phố Liễu Giai và đường Văn Cao: Các tuyến 09A, E05, 144 cũng vẫn hoạt động.

"Cứu cánh" đường sắt đô thị: Hai tuyến xuyên đêm để phục vụ khán giả

Đặc biệt, Tramoc đã đề nghị Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội tổ chức kéo dài thời gian hoạt động của cả hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội. Hai tuyến này sẽ kéo dài hoạt động đến 24h, và riêng ngày 1/9 sẽ chạy xuyên đêm, với giãn cách 10 phút mỗi lượt. Đây được xem là giải pháp tối ưu cho người dân muốn di chuyển thuận tiện và an toàn.

Để tránh những rủi ro bất ngờ, người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), kênh FM90 và trang web của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trước khi lên đường.