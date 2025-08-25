Đời sống Lịch cấm đường Hà Nội ngày 26/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9 Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội ngày 26/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9 nhằm không bị ảnh hưởng tới hành trình của bạn.

Lịch cấm đường Hà Nội ngày 26/8 phục vụ Lễ diễu binh A80 dịp 2/9

Theo Phương án phân luồng giao thông phục vụ lễ diễu binh, diễu hành A80 thì lịch cấm đường Hà Nội trong dịp lễ 2/9 trong ngày 26/8/2025 sẽ không có tuyến đường nào bị cấm lưu thông. Giao thông trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường.

Xem thêm thông tin chi tiết lịch cấm đường Hà Nội phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9