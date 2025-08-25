Đời sống Đến Hà Nội xem diễu binh A80, bạn phải check-in ngay những địa điểm 'độc nhất vô nhị' này! Hà Nội rực rỡ dịp diễu binh A80! Check-in ngay Phố cổ, Hồ Tây, Ba Đình để có ảnh đẹp, đậm chất lễ hội và niềm tự hào dân tộc.

Diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện lịch sử không thể bỏ lỡ. Nhưng bạn có biết, ngoài không khí hào hùng tại Quảng trường Ba Đình, cả Hà Nội đã biến thành một "phim trường khổng lồ" với vô vàn góc chụp ảnh đẹp đến nghẹt thở? Từ phố cổ hoài niệm, trung tâm sầm uất, đến Hồ Tây lãng mạn, mỗi nơi đều mang một sắc thái riêng, tạo nên những bức ảnh vừa đẹp vừa đậm đà tình yêu dân tộc.

1. Lạc lối ở Phố cổ hoài niệm

Bên cạnh những con phố lớn, vẻ đẹp lễ hội len lỏi vào từng ngõ nhỏ phố cổ. Hai địa điểm bạn không thể bỏ qua là:

Phố Ấu Triệu: Nằm ngay cạnh Nhà thờ Lớn, con phố này được trang hoàng bằng sắc cờ đỏ rực rỡ, tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa đậm chất truyền thống. Các quán cà phê như Cà phê Nhà Thờ hay Cộng Cà phê là nơi lý tưởng để vừa nhâm nhi đồ uống, vừa có những bức hình "chất lừ". Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn với ánh nắng vàng dịu nhẹ là thời điểm vàng để bạn sở hữu những bức ảnh ấn tượng.

Phố Nguyễn Quang Bích: Đây là một con phố yên tĩnh, nơi những biệt thự Pháp cổ phủ sắc rêu phong hòa quyện với những lá cờ đỏ sao vàng. Không gian bỗng trở nên vừa lãng mạn, vừa trang nghiêm. Phố ít xe cộ, không ồn ào, rất phù hợp để "săn" những khung hình nghệ thuật.

Sự hòa quyện giữa vẻ đẹp cổ kính và màu cờ Tổ quốc đã tạo ra những tấm ảnh mang tính nghệ thuật và đậm ý nghĩa.

2. "Sống ảo" tại Phố trung tâm náo nhiệt

Nếu yêu thích không khí sôi động, náo nhiệt, bạn hãy đến ngay những con phố trung tâm:

Phố Hàng Bông - Hàng Gai: Dọc con phố này, các cửa hàng treo cờ rực rỡ, đặc biệt là khu vực gần chợ Hàng Da, nơi những dây cờ nhỏ giăng ngang tạo thành "mái vòm cờ" tuyệt đẹp. Từ tầng hai hoặc tầng ba của một quán cà phê, bạn có thể bắt trọn toàn cảnh phố phường với hàng trăm lá cờ tung bay, một khung cảnh lễ hội đích thực.

Phố Tràng Tiền: Khu vực quanh Nhà hát Lớn và Bưu điện Hà Nội trở thành tâm điểm trong dịp Quốc khánh. Lá cờ khổ lớn cùng các pano tuyên truyền được trang trí nổi bật. Nhà hát Lớn với kiến trúc Pháp cổ là phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh trang trọng, chứa đựng niềm tự hào dân tộc.

Sự nhộn nhịp của những tuyến phố này hòa cùng sắc đỏ rực rỡ đã biến trung tâm Thủ đô thành "phông nền sống động" cho những bức ảnh kỷ niệm.

3. Tìm góc lãng mạn bên Hồ Tây

Không gian thoáng đãng của Hồ Tây luôn là điểm đến hấp dẫn. Trong dịp lễ này, nơi đây càng trở nên quyến rũ với sắc đỏ của cờ hoa:

Phố Từ Hoa: Khu vực đường Từ Hoa Công Chúa được trang hoàng bằng những dải cờ nhỏ, tạo nên một không gian vừa sang trọng, vừa gần gũi. Chiều muộn, khi ánh sáng dịu nhẹ phủ lên mặt hồ, là thời điểm lý tưởng để chụp những bức ảnh ngược sáng đầy chất nghệ thuật.

Phố Yên Phụ (nhỏ): Dọc ngõ Yên Phụ ven Hồ Tây, các hộ dân và biệt thự cổ đồng loạt treo cờ, tạo thành những "vòm" sắc đỏ nổi bật. Buổi sáng sớm, khi gió Hồ Tây thổi lồng lộng, những lá cờ bay phấp phới phản chiếu trên mặt nước, tạo nên khung cảnh thơ mộng khó quên.

4. Bức ảnh trang nghiêm tại khu vực Ba Đình

Đây là trái tim chính trị của cả nước, nơi mang đến những khung hình vừa trang trọng, vừa tự hào.

Phố Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ: Bao quanh Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tuyến phố này được trang trí bằng quốc kỳ, cờ Đảng và pano tuyên truyền cỡ lớn. Khung cảnh thoáng đãng, nhiều cây xanh là phông nền tuyệt đẹp. Một đoạn video quay chậm cảnh quốc kỳ tung bay trước Lăng Bác chắc chắn sẽ là kỷ niệm thiêng liêng và đầy xúc động.

Phố Phan Đình Phùng: Con đường rợp bóng sấu cổ thụ này càng trở nên lộng lẫy với những lá cờ lớn treo trên các biệt thự Pháp cổ. Góc giao Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng là điểm lý tưởng để có những bức ảnh đẹp, vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa chứa đựng niềm tự hào dân tộc.

Lời khuyên cuối cùng

Để có được những bức ảnh đẹp nhất, hãy chọn trang phục có tông màu trắng, be, đỏ hoặc áo dài truyền thống để hài hòa với sắc cờ hoa. Đồng thời, đừng quên giữ ý thức văn minh, không làm ảnh hưởng đến không gian chung và hoạt động của người dân nhé.