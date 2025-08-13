Thanh thiếu niên Lớp học võ đặc biệt ở mái ấm Hoa Mai

ĐNO - “Sức mạnh nhỏ - Ước mơ to” là chương trình cộng đồng kết hợp dạy võ Vovinam cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (phường Ngũ Hành Sơn).

Trẻ em tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai tham gia lớp võ cơ bản. Ảnh: XUÂN SƠN

Kim đồng hồ chỉ đúng 16 giờ, trời vừa dịu mát, L.B.L. (11 tuổi) cùng bạn bè, anh chị em tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai háo hức có mặt tại sảnh chính để theo dõi màn trình diễn võ thuật do CLB Vovinam của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng thực hiện trong khuôn khổ chương trình “Sức mạnh nhỏ - Ước mơ to”.

Vừa xem trình diễn, L. và những em khác được hướng dẫn từng đòn thế cơ bản của Vovinam, được huấn luyện viên chia sẻ thông điệp “Học võ không phải bạo lực mà để nâng cao sức khỏe, bảo vệ mình và người thân”.

“Em rất thích học võ, nhất là các thế võ tự vệ. Học võ với các anh rất vui. Em muốn tiếp tục được học võ lâu dài”, L. hào hứng nói sau khi hoàn thành các bài tập cơ bản.

Buổi học võ Vovinam diễn ra trong không khí vui vẻ. Ảnh: XUÂN SƠN

L. là một trong số 40 em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai. Ở đây, em nhỏ nhất 5 tuổi, em lớn nhất vừa tròn đôi mươi. Đây là lần đầu tiên các em được mục sở thị những thế võ đẹp mắt của môn Vovinam và tham gia lớp võ thuật Vovinam cơ bản.

Bên cạnh đó, các em được tham gia trò chơi giao lưu, xem tiểu phẩm với chủ đề về tình yêu thương, viết ước mơ lên góc hoạt động “Cất cánh ước mơ” và nhận những món quà thiện nguyện gồm máy lọc nước, vở và tiền mặt.

“Sức mạnh nhỏ - Ước mơ to” là chương trình do nhóm sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng và Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai phối hợp tổ chức. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên nhà trường, các sinh viên chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện lên ý tưởng và nội dung, truyền thông, liên hệ các đơn vị, tổ chức liên quan để hoạt động diễn ra tốt đẹp.

Huấn luyện viên hướng dẫn từng động tác cơ bản của Vovinam cho các em nhỏ. Ảnh: XUÂN SƠN

Sinh viên Nguyễn Thị Yến, thành viên nhóm tổ chức chương trình “Sức mạnh nhỏ - Ước mơ to” chia sẻ: “Dự án hướng đến tạo sân chơi ý nghĩa trong mùa hè cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em nâng cao khả năng tự vệ, rèn luyện sức khỏe, có thêm niềm vui và gắn kết hơn trong cuộc sống”.

Có một người mẹ đặc biệt, ngồi một góc dõi theo từng cử chỉ và tiếng cười hồn nhiên của những đứa con đang tập võ. Đó là bà Ông Thị Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai. Bà Hoàng xúc động nói: “Các con ở đây rất thích những hoạt động như thế này. Thông qua đó, tôi thấy các con lanh lợi hơn, học được nhiều kỹ năng và phát triển cả thể chất lẫn tinh thần”.

“ Điều rực rỡ nhất sinh viên nhận được từ “Sức mạnh nhỏ - Ước mơ to” là nụ cười trong trẻo, cái ôm thật chặt và ánh mắt hy vọng của những em nhỏ tại mái ấm Hoa Mai hôm nay. Cô Lê Thụy Xuân Dương, giảng viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng

Theo ban tổ chức, điều đáng mừng là sau khi chương trình diễn ra, ngoài CLB võ Vovinam của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng, các đơn vị võ thuật khác như CLB Việt Võ đạo Ngũ Hành Sơn, CLB Vovinam FPT University Đà Nẵng đã liên hệ và mong muốn hợp tác duy trì mô hình này cho các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai.

Với sinh viên tham gia chương trình, đây không chỉ là dịp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp mà còn để học cách lắng nghe, thấu hiểu và hành động vì cộng đồng. Không chỉ là hoạt động thực tế, những trải nghiệm này mở đầu cho hành trình nhân ái của những người trẻ hôm nay.

[VIDEO] - Những chia sẻ về chương trình “Sức mạnh nhỏ - Ước mơ to”: