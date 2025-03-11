Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ

Đồn Biên phòng Thanh (Quảng Trị) hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: TTXVN phát

Công điện gửi Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.



Vừa qua, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn về người, nhà cửa và tài sản của nhân dân, nhiều tuyến đường giao thông, công trình hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng nặng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.



Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo, theo dõi sát tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó và trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị lũ lụt. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã trực tiếp chỉ đạo sát sao, huy động tối đa có thể nhất các lực lượng tại chỗ để cùng với nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giảm thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất, giảm thiểu khó khăn sau thiên tai.



Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng quân đội, công an, các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân các địa phương trong công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, với phương châm "bốn tại chỗ", tinh thần "tương thân tương ái", "tình dân tộc", "nghĩa đồng bào" được phát huy mạnh mẽ.



Để tiếp tục hỗ trợ nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng của mưa lũ khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm cuộc sống cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, các địa phương khác bị ảnh hưởng của đợt thiên tai vừa qua và các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, tiếp tục triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:



Tiếp tục tổ chức tìm kiếm những người mất tích; kịp thời cứu chữa cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, mất tích; khẩn trương tiếp cận các khu bị chia cắt, những người đang thiếu thốn để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm cần thiết khác (quần áo, chăn, màn, hóa chất khử trùng, các thuốc thông thường,…) cho người dân, không được để bất kỳ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét, thiếu nước sinh hoạt; ốm đau phải có chỗ chăm sóc bảo vệ sức khỏe...



Nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hỗ trợ chỗ ở tạm thời đối với những hộ bị mất nhà cửa; hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân vùng ngập lũ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh sau lũ.



Khẩn trương huy động tối đa có thể các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, dân quân tự vệ,… hỗ trợ dọn vệ sinh, sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế ngay sau lũ, đảm bảo tất cả học sinh, sinh viên được học tập trở lại trong thời gian sớm nhất; bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời, hiệu quả.



Khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hạ tầng thiết yếu, nhất là điện, nước, sóng viễn thông, giao thông; hỗ trợ tối đa với các thiệt hại về sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn người dân khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề, dịch vụ… để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.



Khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê chính xác, toàn diện, tổng hợp đầy đủ tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, chủ động triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn lực tại chỗ theo thẩm quyền, đề xuất các phương án khắc phục gửi các Bộ có liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định đối với những vấn đề vượt quá khả năng và thẩm quyền của địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động, tích cực hỗ trợ các địa phương khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ, trong đó:

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ động xử lý nhanh nhất các kiến nghị của địa phương liên quan đến hỗ trợ lương thực để cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tổng hợp kiến nghị của các bộ, địa phương, rà soát, cân đối nguồn lực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý ngay những công việc cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai vượt quá khả năng của địa phương.