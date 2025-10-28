Chính quyền - đoàn thể Mặt trận, đoàn thể góp phần xây dựng chính quyền 2 cấp năng động, gần dân ĐNO - Trong quá trình xây dựng chính quyền 2 cấp ở Đà Nẵng, Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội luôn giữ vai trò then chốt trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân vào các phong trào thi đua, góp phần cùng chính quyền hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Ninh và nhà tài trợ trao tặng nhà đại đoàn kết cho bà Bùi Thị Việt. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Sôi nổi các phong trào ở địa phương

Mới đây, tại xã Phú Ninh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phú Ninh bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Bùi Thị Việt (thôn Đại An).

Ngôi nhà rộng hơn 50m² được hoàn thành với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Trong đó, Agribank hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, dòng họ và các nhà hảo tâm đóng góp.

“Mái ấm mới không chỉ giúp tôi ổn định chỗ ở mà còn là nguồn động viên tinh thần để gia đình tiếp tục vươn lên thoát nghèo. Gia đình rất biết ơn nhà tài trợ, các nhà hảo tâm cùng chính quyền và Mặt trận xã đã luôn đi sát cơ sở, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình tôi”, bà Việt chia sẻ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Ninh tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Bà Trần Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Ninh, cho biết hội đã giúp 17 phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo và hỗ trợ 15 trường hợp có nguy cơ tái nghèo.

Ngoài ra, Hội trao 6 con bò và 300 con gà giống; huy động hội viên tiết kiệm hơn 500 triệu đồng; trao học bổng, quà cho học sinh và xây dựng 3 mái ấm tình thương. Hội hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” bằng việc trao hơn 900 bộ áo dài cho phụ nữ gặp khó khăn. Đặc biệt, Hội quản lý nguồn vốn vay trên 52 tỷ đồng cho hơn 1.000 hộ, với tỷ lệ hoàn trả đạt 99,6%.

Đoàn Thanh niên xã Tam Xuân trao cờ Tổ quốc, tủ thuốc cho ngư dân trên địa bàn xã. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tại Tam Xuân, Đoàn Thanh niên xã tích cực đồng hành chính quyền trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, làm căn cước công dân và định danh VNeID mức độ 2. Qua đó, thanh niên địa phương thể hiện rõ sức trẻ và trách nhiệm với cộng đồng.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2025, Chi đoàn các thôn Bích Trung, Bích An phối hợp Chi bộ, Ban nhân dân và Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cụ neo đơn, bệnh tật.

Ngoài ra, Đoàn xã còn tổ chức thăm hỏi cựu thanh niên xung phong, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và hành trình ra quân làm sạch bãi biển Tam Tiến. Đồng thời, Đoàn trao tặng tủ thuốc và quà cho ngư dân gặp khó khăn.

Góp phần xây dựng chính quyền cơ sở gần dân

Sau sáp nhập, xã Phú Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, minh chứng cho sự đổi mới mạnh mẽ trong quản lý, điều hành của chính quyền, cùng với sự đồng hành của Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể.

Cải cách hành chính là một điểm sáng, với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%, trong đó phần lớn hoàn thành trước thời hạn. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 98,96%, vượt 18,96% so với chỉ tiêu thành phố giao; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,55%, vượt 39,55% chỉ tiêu.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh Đặng Văn Đào nhận định, những kết quả này có được nhờ Mặt trận và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn thao tác, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, góp phần hình thành chính quyền điện tử thân thiện và phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Nhờ đó, kinh tế - xã hội của Phú Ninh tiếp tục phát triển ổn định. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 362 tỷ đồng; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 301 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ hơn 644 tỷ đồng và thu ngân sách 438 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và an sinh xã hội đều có chuyển biến tích cực; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Mặt trận, các hội, đoàn thể đang góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, gần dân, sát dân. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân Lê Văn Sinh đánh giá, Mặt trận và các hội, đoàn thể không chỉ đồng hành mà còn là cầu nối hiệu quả, gắn kết nhân dân với chính quyền. Điều này tạo nền tảng vững chắc để xây dựng chính quyền cơ sở năng động, sáng tạo, gần dân và vì dân.

Thực tế tại Tam Xuân cho thấy, Mặt trận và các hội, đoàn thể không chỉ sát cánh trong cải cách hành chính mà còn tích cực phối hợp thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và ổn định đời sống.

Các phong trào như “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững... được triển khai thường xuyên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn xã.

“Chính những việc làm cụ thể như gìn giữ môi trường sống, hỗ trợ các trường hợp khó khăn hay giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh và thúc đẩy chuyển đổi số. Đồng thời, những hoạt động này còn củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền”, ông Sinh khẳng định.