Xã hội Mưa lớn gây ngập nhiều khu vực phía tây bắc Đà Nẵng ĐNO - Mưa lớn kéo dài từ đêm 2/11 đến sáng 3/11 khiến một số khu vực tại các phường Hải Vân, Liên Chiểu và Hòa Khánh xảy ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường Hải Vân căng dây không cho người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Tại phường Hải Vân, mưa lớn trong nhiều giờ gây ngập úng tại một số khu vực như: đầu cầu Nam Yên, tổ dân phố Lộc Mỹ, tuyến đường Trường Định...

Ngay khi xuất hiện tình trạng ngập, lực lượng chức năng phường Hải Vân nhanh chóng triển khai cảnh báo, chốt chặn không cho người dân qua lại các khu vực ngập sâu, nguy hiểm; đồng thời dọn dẹp cây cối gãy đổ, vật cản nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn phường Liên Chiểu.

Tại phường Liên Chiểu, từ rạng sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, đặc biệt là đường Âu Cơ, đường Số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh, đường Thanh Vinh 9, tuyến ĐT601 qua khu vực Vân Dương 2 và một số khu vực thấp trũng khác.

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Liên Chiểu, trước tình hình phức tạp, Đội Cứu hộ - Cứu nạn phường kịp thời có mặt, nhanh chóng hỗ trợ di chuyển người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Đồng thời, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, không lưu thông qua vùng ngập nước để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản; vận động người dân kê cao đồ đạc, phương tiện, chủ động theo dõi dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân trong khu vực bị ngập đến nơi an toàn.

Tại phường Hòa Khánh, lượng mưa lớn khiến nhiều điểm ngập nặng như: đường Mẹ Suốt (kiệt 161), các kiệt đường Hoàng Văn Thái, khu vực cầu Đa Cô, Khe Cạn đường Nguyễn Như Hạnh, đường Nguyễn Đình Tứ…

Nước tại các tuyến mương, ống thoát nước chảy xiết, kèm theo rác thải và vật cản gây tắc nghẽn, khiến tình trạng ngập úng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt khu vực núi Sọ xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá, gây cản trở giao thông và đe dọa đến sự an toàn của người dân.

Đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) bị ngập sâu sau trận mưa lớn đêm 2/11 và rạng sáng 3/11.

Công an phường Hòa Khánh huy động toàn bộ quân số ứng trực, phối hợp lực lượng an ninh cơ sở và quân sự phường triển khai đồng bộ các biện pháp như: dọn rác, khơi thông dòng chảy; hỗ trợ di chuyển người dân tại khu vực ngập sâu; cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tránh các điểm sạt lở nguy hiểm...

Công an phường Hòa Khánh phối hợp lực lượng an ninh cơ sở và quân sự đưa người dân đến nơi an toàn.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) có mặt kịp thời tại tổ 68, phường Hòa Khánh (đường Mẹ Suốt) để di dời người dân và tài sản khỏi khu vực ngập sâu.

Hiện các phường thuộc khu vực phía tây bắc thành phố tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, huy động phương tiện, nhân lực sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.