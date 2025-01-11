Môi trường Người dân vùng lũ Đại Lộc khẩn trương dọn bùn đất sau mưa lớn ĐNO - Sau khi nước rút, người dân xã Đại Lộc khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống trở lại.

Trong đợt mưa lớn vừa qua, 28/33 thôn của xã Đại Lộc bị ngập toàn bộ, giao thông tê liệt. Ảnh: XUÂN SƠN

Sau khi nước rút, các lớp bùn đất phủ dày trên nhiều tuyến đường thuộc khu vực thị trấn Ái Nghĩa cũ (nay là xã Đại Lộc) và các khu dân cư lân cận. Xác định “nước rút đến đâu, dọn bùn đến đó”, trong ngày 30 và 31/10, người dân xã Đại Lộc khẩn trương cào dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa.

Chị Cao Thị Thịnh (thôn Phước Mỹ) cho biết, khi nghe tin dự báo, gia đình chị đã chủ động kê cao đồ đạc, dùng lưới quây kín. Tuy nhiên do nước dâng quá cao, nhiều hàng hóa của gia đình đã trôi theo dòng lũ. Trước mắt, gia đình chị sắp xếp lại các kệ hàng còn sót lại, dọn sạch bùn đất để sớm ổn định đời sống và buôn bán.

Bùn đất dày đặc trong chợ Ngã Tư (xã Đại Lộc). Ảnh: XUÂN SƠN

Tại thôn Ái Mỹ, một số tuyến đường vẫn bị ngập trong ngày 31/10. Các nhà dân ngổn ngang bùn đất, đồ đạc; nhiều vườn cây xơ xác sau lũ. Có những đoạn bùn dày hơn 10cm khiến việc đi lại khó khăn.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, lau sạch di ảnh của người thân bị ngấm bùn đất và nước mưa, ông Phạm Hiệp (thôn Ái Mỹ) cho biết: “Căn nhà mà gia đình tôi đặt bàn thờ người thân bị sập rất nhanh. Tôi chỉ kịp lấy di ảnh của cha và mẹ, chưa lấy được ảnh của em trai”.

Do hoàn cảnh khó khăn, trước mắt, ông Hiệp mong muốn được chính quyền hỗ trợ để dựng lại căn nhà kiên cố, có nơi thờ cúng người thân.

Tiểu thương chợ Ngã Tư tập trung cào dọn bùn đất ngay sau khi nước rút. Ảnh: XUÂN SƠN



Dù đã chủ động kê cao đồ đạc và bao bọc cẩn thận, số hàng hóa của bà Nguyễn Thị Tính (tiểu thương chợ Ngã Tư) vẫn bám đầy bùn đất khi nước lũ dâng cao. Ảnh: XUÂN SƠN

Các cửa hàng, quán ăn dọn dẹp, vệ sinh trước khi kinh doanh trở lại. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo người dân, do lớp bùn đất dày, công việc dọn dẹp dự kiến sẽ mất 2-3 ngày. Ảnh: XUÂN SƠN

Người dân trên đường Phạm Văn Đồng (thôn Phước Mỹ) dọn bùn đất bám dày trên mặt đường. Ảnh: XUÂN SƠN

Đường vào thôn Ái Mỹ vẫn còn một số điểm ngập. Ảnh: XUÂN SƠN

Ông Phạm Hiệp, người dân thôn Ái Mỹ bên căn nhà vừa bị sập do mưa lũ. Ảnh: XUÂN SƠN

