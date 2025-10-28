Xã hội Mưa lớn gây sạt lở nhiều khu vực tại miền núi Đà Nẵng ĐNO - Chiều 28/10, một quả đồi tại thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân bất ngờ sạt lở, gây chia cắt giao thông trên quốc lộ 40B.

Hiện trường vụ sạt lở chiều 28/10 tại xã Trà Tân. Ảnh: NGỌC LINH

Quả đồi này cạnh tuyến quốc lộ 40B qua địa bàn thôn Ngọc Giác (gần ngã ba đi xã Trà Giáp), bất ngờ sạt lở vào khoảng 14 giờ 30 chiều 28/10 sau mưa lớn.

Chị Ng., một nhân chứng lúc xảy ra sạt lở cho hay, sự việc diễn ra khá bất ngờ. Chỉ trong thời gian ngắn, gần nguyên một quả đồi ầm ào đổ xuống. “Lúc đó mọi người hoảng quá, vội ré to để cảnh báo. Nhiều người chứng kiến không khỏi rùng mình”, chị Ng. chia sẻ.

Nhiều người đi đường chứng kiến vụ sạt lở đất kinh hoàng. Ảnh: THU HIỀN

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Theo thông tin từ UBND xã Trà Tân, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người; bước đầu ghi nhận một nhà bếp của người dân gần đó bị vùi lấp.

Hiện trường ngổn ngang trên tuyến quốc lộ 40B sau sạt lở. Ảnh: THU HIỀN

[VIDEO] - Vụ sạt lở cạnh tuyến quốc lộ 40B qua địa bàn xã Trà Tân do người dân ghi lại:

Vụ sạt lở khiến đất đá sạt xuống kèm dòng nước lũ chảy tràn qua quốc lộ 40B, gây chia cắt giao thông. (XUÂN SƠN - ALĂNG NGƯỚC)

Theo ông Lê Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân, hiện nhiều đoạn đường thuộc tuyến Trà Giác (cũ) bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường tại xã Trà Tân bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Địa phương cung cấp Tại thôn Ngọc Giác có 11 hộ dân bị sạt lở, cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa. Toàn bộ hộ dân trong khu vực nguy hiểm được sơ tán kịp thời đến nơi an toàn, không có thiệt hại về người. Tại thôn Ngọc Tu, mưa lũ tiếp tục gây ra 3 điểm sạt lở lớn, đe dọa trực tiếp đời sống người dân. Chính quyền xã huy động lực lượng hỗ trợ di dời tài sản, dựng nơi ở tạm cho người dân. (LAM KHUÊ - NGUYỄN HÒE)

* Tại xã Phước Chánh, theo báo cáo nhanh của UBND xã, tuyến ĐH1 nối Phước Năng - Phước Chánh xuất hiện hơn 15 điểm sạt lở, khối lượng đất đá vùi lấp ước tính hơn 10.000m³, khiến phương tiện không thể tiếp cận xã bằng đường bộ.

Sạt lở gây chia cắt giao thông đi xã Phước Chánh. Ảnh: Q.K

Hiện 4 trong 7 thôn của xã gồm: thôn 4, thôn 5, Phước Công 1 và Phước Công 2 bị mưa lũ chia cắt hoàn toàn.

UBND xã Phước Chánh cho biết, ngày 26/10, địa phương huy động lực lượng mở thông các tuyến ĐH1, ĐH3, ĐH5 đi Phước Kim, Phước Lộc (cũ). Tuy nhiên do mưa lớn kéo dài, đất đá tiếp tục sạt lở vùi lấp mặt đường. (THÀNH CÔNG)

* Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Quế Phước, đến sáng 28/10, toàn xã có 10 ngôi nhà bị sạt lở, tập trung tại các thôn Xuân Hòa (2 nhà), Khánh Bình (3 nhà) và Dùi Chiêng (5 nhà).

Sạt lở đe dọa nhiều nhà dân ở xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Lượng đất đá sạt xuống ước khoảng 2.000m³, tràn vào nhà dân làm hư hỏng mái tôn, tường gạch, nhiều vật dụng bị vùi lấp.

Bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước thông tin, chính quyền xã huy động lực lượng xung kích, dân quân, công an, thanh niên túc trực tại các điểm xung yếu để hỗ trợ nhân dân di dời, đảm bảo an toàn tính mạng.

“Địa phương đã sơ tán toàn bộ hộ dân khu vực nguy cơ cao đến nhà văn hóa thôn, trường học và nhà người thân nơi cao ráo. Với 10 ngôi nhà bị sạt lở, chúng tôi đã chỉ đạo thống kê, kiểm tra thực tế để đề xuất cấp trên hỗ trợ khẩn cấp”, bà Điểm cho biết. (MINH THÔNG)