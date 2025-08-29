Thế giới Mỹ, châu Âu vẫn nhập hàng tỷ USD hàng hóa Nga ĐNO - Dù liên tục siết trừng phạt, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vẫn duy trì giao dịch thương mại hàng tỷ USD với Nga. Nghịch lý này phơi bày giới hạn và mâu thuẫn trong chính sách phương Tây.

Nhà máy chế biến của Tập đoàn Phân bón EuroChem VolgaKaliy đang khai thác mỏ kali tại vùng Volgograd (Nga) năm 2024. Ảnh: Kirill Braga/Reuters

Phụ thuộc chiến lược chưa thể dứt bỏ

Theo dữ liệu mới nhất CNN ghi nhận, kim ngạch thương mại Mỹ - Nga giảm tới 90% so với trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, năm 2024, Washington vẫn nhập khẩu hơn 3 tỷ USD hàng hóa Nga, chủ yếu phân bón, palladium, uranium và plutonium. Đây là những mặt hàng có vai trò không thể thay thế ngay trong nông nghiệp, công nghiệp ô-tô và năng lượng hạt nhân.

Châu Âu cũng vẫn chưa thoát khỏi “cái bóng” năng lượng Nga. Năm 2024, bất chấp các lệnh cấm vận dầu thô và sản phẩm tinh chế, EU vẫn nhập khẩu 41,9 tỷ USD hàng hóa từ Moscow. Khí đốt hóa lỏng và phân bón Nga tiếp tục duy trì mức nhập khẩu ổn định, bởi đây là những yếu tố trực tiếp gắn liền với an ninh năng lượng và lương thực.

Tỷ trọng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong tổng nhập khẩu của EU đã giảm từ 22% xuống 19% trong giai đoạn 2021 - 2025, song sự phụ thuộc chiến lược này vẫn còn hiện hữu và khó có thể xóa bỏ ngay.

Thực tế đó cho thấy phương Tây khó thể “cai” hàng hóa Nga ngay lập tức. Các lệnh trừng phạt chỉ phát huy tác dụng một phần, chứ không đủ để triệt tiêu dòng chảy thương mại trong những lĩnh vực cốt lõi.

Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga dỡ hàng tại cảng Bilbao (Tây Ban Nha) năm 2022. Ảnh: Vincent West/Reuters

Mâu thuẫn về chính sách

Việc Mỹ và EU vẫn duy trì giao dịch đáng kể với Nga phản ánh mâu thuẫn trong chính sách. Một mặt, phương Tây muốn cắt nguồn thu của Moscow; mặt khác, họ vẫn phải nhập khẩu những hàng hóa chiến lược để bảo đảm lợi ích nội tại.

Tình trạng “tiêu chuẩn kép” này khiến nỗ lực cô lập Nga mất đi sức nặng, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính nhất quán trong thông điệp của phương Tây.

Không chỉ vậy, sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp phương Tây tại Nga cũng khiến tác động kinh tế - xã hội từ trừng phạt bị suy giảm. Theo danh sách do Trường Quản lý Yale (Mỹ) và Viện Kinh tế Kyiv (Ukraine) tổng hợp, một số tập đoàn Mỹ nằm trong nhóm 100 doanh nghiệp lớn nhất vẫn hoạt động ở Nga.

Tại châu Âu, hàng chục doanh nghiệp, từ thương hiệu tiêu dùng, bán lẻ đến phần mềm cũng chưa rút lui. Nguồn thuế các công ty này đóng góp cho ngân sách Nga không lớn, song các chuyên gia nhận định sự hiện diện này giúp duy trì một phần đời sống bình thường cho người dân Nga.

Có thể thấy các cường quốc phương Tây đang đối mặt với sự đánh đổi khó khăn: tiếp tục trừng phạt Nga hay bảo vệ sự ổn định của chuỗi cung ứng và nền kinh tế của chính họ.