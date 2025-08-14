Chính trị Năm 2025, Tập đoàn Trường Hải phấn đấu đóng góp cho ngân sách thành phố 20.000 tỷ đồng ĐNO - Tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng với Công ty CP Tập đoàn Trường Hải vào chiều 14/8, lãnh đạo tập này cho biết, trong năm 2025 sẽ phấn đấu đóng góp ngân sách cho thành phố đạt 20.000 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại buổi làm việc, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) cho biết, THACO là tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực Đông Nam Á, có 6 tập đoàn thành viên, trong đó 4 tập đoàn đăng ký kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng, với 62.000 nhân sự, riêng tại Chu Lai có hơn 16.000 nhân sự

Tổng mức đầu tư tại Khu Kinh tế mở Chu Lai hơn 4,3 tỷ USD, hoạt động kinh doanh các chủng loại xe. Ngoài lĩnh vực kinh doanh trong nước, THACO còn đẩy mạnh xuất khẩu. 7 tháng đầu năm, tập đoàn này nộp hơn 6.000 tỷ đồng ngân sách cho thành phố Đà Nẵng và phấn đấu năm 2025 sẽ nộp ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

THACO đang trong giai đoạn triển khai 5 dự án tại Khu Kinh tế mở Chu Lai. Đó là dự án Khu công nghiệp THACO Chu Lai (451ha); dự án Khu công nghiệp Cơ khí ô tô mở rộng (115ha); dự án Luồng cửa lở, cầu kết nối khu bến Tam Hiệp, Tam Hòa và đường nối khu công nghiệp Việt - Hàn với đường Võ Chí Công; dự án Khu đô thị Chu Lai (188,56ha); dự án Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (giai đoạn 2, với 1.014ha).

Đại diện THACO kiến nghị lãnh đạo thành phố xử lý một số nội dung liên quan tới dự án, trong đó đặc biệt là hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị, địa phương giải trình một số vấn đề mà THACO kiến nghị, trọng tâm vẫn là điểm nghẽn trong việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất triển khai thực hiện dự án.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (ngoài cùng), Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng tham quan khu sản xuất của THACO. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao kết quả phát triển toàn diện, bền vững của THACO trong thời gian qua, cũng như những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Quảng Nam trước đây và thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Bí thư Thành ủy nêu rõ 5 đóng góp lớn của THACO đối với hai địa phương. Trước hết là góp phần vào sự phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng - với vai trò là tập đoàn chủ lực, định hướng và dẫn dắt sự phát triển công nghiệp của khu vực. Đồng thời, đóng góp nguồn ngân sách lớn cho địa phương.

Cụ thể, từ khi thành lập đến nay, THACO đã nộp vào ngân sách tổng số tiền 231.000 tỷ đồng, là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội; tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, hình thành đội ngũ công nhân chất lượng cao, đa phần là người bản địa.

THACO thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng. Xây dựng tổ chức Đảng và Công đoàn vững mạnh trong doanh nghiệp tư nhân (tập đoàn có hơn 200 đảng viên sinh hoạt).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, phải sang) tham quan khu sản xuất của THACO. Ảnh: NGỌC PHÚ



Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cao với chủ trương xác định THACO là nhà đầu tư chiến lược trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, đồng thời cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn phát triển. Ban Thường vụ cũng ủng hộ cao các định hướng chiến lược và các dự án đang triển khai của tập đoàn này.

Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ cho Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo sát sao công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời lưu ý phải xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Lãnh đạo thành phố tham quan khu phun sơn tự động tại của THACO tại Khu Kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy đề nghị THACO đặt mục tiêu đóng góp ngân sách từ nay đến hai năm tới đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên; tham gia đầu tư vào dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An và Đà Nẵng - Chu Lai, một công trình mang tính chiến lược trong giai đoạn 2025 - 2030.

Thành phố kỳ vọng THACO sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành tập đoàn công nghiệp chuyên sâu trong một số lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực đường sắt và kết cấu thiết bị phục vụ phát triển hạ tầng địa phương.