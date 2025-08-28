Giáo dục - Việc làm Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ Yêu sự ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên của trẻ, cô giáo Dương Thị Phương Thảo (quê tỉnh Quảng Ngãi) bén duyên với nghề giáo viên mầm non. Gần 10 năm gắn bó với nghề, tình yêu trẻ trong cô ngày càng lớn…

Cô Thảo (áo hồng) với hoạt động ở lớp học. Ảnh: T.V

Cô Dương Thị Phương Thảo là giáo viên lớp Lớn, Trường mầm non Mặt trời hồng (có Công đoàn cơ sở do Công đoàn phường Liên Chiểu quản lý).

Một ngày làm việc của cô Thảo bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng và kết thúc sau 17 giờ. Cô vừa là “bạn” để gần gũi, quan tâm, chia sẻ với trẻ; là “mẹ” để luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc; vừa là cô giáo dạy trẻ những điều hay lẽ phải, những bài học mới giúp trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, cảm xúc và kỹ năng sống ngay từ những năm đầu đời.

Theo cô Thảo, giáo viên mầm non luôn cần đặt mình vào vị trí của trẻ để hiểu tâm tư, tình cảm và có cách ứng xử phù hợp. Khi trẻ khóc, cô dỗ dành, động viên để các em cảm nhận được tình yêu thương và quen dần với môi trường mới.

“Dù đặc thù công việc có những lúc khó khăn, vất vả nhưng với tình yêu nghề tôi luôn cố gắng hết mình, vì với tôi, trẻ là tất cả. Và hơn hết, phải biến tình yêu thương đó thành phương pháp giáo dục trẻ tốt nhất”, cô Thảo trải lòng.

Năng lực và tâm huyết, cô Dương Thị Phương Thảo được Ban giám hiệu Trường Mầm non Mặt trời hồng chọn là giáo viên nòng cốt để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học tại trường.

Với sáng kiến “Biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với Toán”, cô Thảo đã vinh dự nhận được Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (cũ) vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, năm học 2024 - 2025.

Điểm nổi bật trong sáng kiến này là việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với môn Toán học. Như khi giảng về chủ điểm gia đình, giáo viên trang trí bằng cách treo tranh gia đình đông con và gia đình ít con để trẻ đếm số lượng và có sự so sánh. Hay với chủ điểm nghề nghiệp, tại góc xây dựng, cô Thảo cho trẻ làm quen với các đồ chơi có dạng hình học phẳng, hình khối để trẻ tập ghép thành ô tô, nhà ở, công trình…

Kết quả, trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động; tiếp nhận kiến thức một cách thoải mái thông qua hoạt động nhóm, tập thể; biết đếm theo khả năng, so sánh một và nhiều.

Bài giảng “Giúp trẻ 5-6 tuổi khám phá môi trường xung quanh bằng vật thật thông qua những hoạt động thực tiễn” của cô Thảo cũng là sáng kiến được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao. Phương pháp này cũng đã được các đồng nghiệp của cô áp dụng và nhân rộng.

Giúp trẻ khám phá môi trường xung quanh là một hoạt động không mới đối với giáo dục bậc học mầm non, tuy nhiên làm thế nào để trẻ học được thông qua hoạt động này mà không bị gò bó lại là một thách thức.

“Với vườn rau độc lập của nhà trường, khi trẻ đi tham quan tại vườn, tôi luôn lấy trẻ làm trung tâm, cô giáo chỉ là người hướng dẫn, gợi ý về công dụng, đặc điểm, môi trường sống của từng loại rau. Sau đó, trẻ sẽ cùng thực hành bắt sâu, tưới nước, nhổ cỏ và thu hoạch rau về trường. Thông qua hoạt động như thế này, trẻ sẽ rất hứng thú và học được nhiều điều”, cô Thảo chia sẻ.

Nhiều năm liền, cô Thảo đạt giải cao tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Khi được hỏi về “bí quyết” của những kết quả đạt được, cô Thảo nói: “Mình không có bí quyết gì cả, chỉ đơn giản là yêu nghề, mến trẻ. Mình cảm thấy hạnh phúc khi trẻ đến trường coi đây là ngôi nhà thứ hai và dần trở thành những em bé ngoan ngoãn, lễ phép”.