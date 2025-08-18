Thứ Hai, 18/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Giáo dục - Việc làm

Cập nhật lịch tựu trường năm học 2025-2026 của học sinh 34 tỉnh thành

AN HỘI 18/08/2025 11:05

Lịch tựu trường năm học 2025-2026 cho học sinh lớp 1, 9, 12 bắt đầu từ 20/8, các khối khác từ 25-29/8 tại 34 tỉnh thành, sẵn sàng cho năm học mới.

Lịch tựu trường năm học 2025-2026 ưu tiên thời gian cho học sinh đầu và cuối cấp

Để chuẩn bị cho năm học 2025-2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung thời gian, cho phép các trường tổ chức tựu trường sớm nhất là 7 ngày trước lễ khai giảng dự kiến (29/8). Đặc biệt, học sinh các lớp đầu cấp (lớp 1), cuối cấp (lớp 12) và lớp 9 sẽ có thời gian chuẩn bị dài hơn với lịch tựu trường sớm hơn hai tuần, bắt đầu từ ngày 22/8.

Các địa phương đã có sự điều chỉnh cụ thể về lịch tựu trường. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh lớp 1, 9, 12 sẽ tựu trường từ ngày 20/8, trong khi các khối lớp khác sẽ nhập học vào ngày 25/8. Tương tự, nhiều tỉnh thành như Khánh Hòa và Lào Cai cũng ấn định ngày 20/8 cho học sinh lớp 1, 9, 12 và ngày 27/8 cho các khối còn lại. Một số tỉnh khác như An Giang, Hưng Yên, và Quảng Ngãi lại chọn ngày 22/8 là thời điểm tựu trường cho học sinh đầu và cuối cấp, còn tất cả học sinh sẽ chính thức tựu trường vào ngày 29/8. Sự điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, đặc biệt là các em ở giai đoạn chuyển cấp và cuối cấp, có thêm thời gian ổn định và làm quen với môi trường học tập mới.

Chi tiết lịch tựu trường năm học 2025-2026 của học sinh 34 tỉnh thành

STTTỉnh, thànhLịch tựu trường năm học 2025 - 2026
1An Giang- Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8
- Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8
2Bắc Ninh- Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 20/8
- Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 26/8
3Cà Mau- Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 25/8
- Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 28/8
4Cần ThơĐang cập nhật
5Cao Bằng- Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8
- Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8
6Đà NẵngĐang cập nhật
7Đắk LắkĐang cập nhật
8Điện Biên- Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8
- Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8
9Đồng NaiĐang cập nhật
10Đồng ThápĐang cập nhật
11Gia LaiĐang cập nhật
18Lai ChâuĐang cập nhật
19Lâm Đồng- Học sinh tất cả các khối tựu trường vào ngày 25/8
20Lạng Sơn- Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8
- Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8
21Lào Cai- Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 20/8
- Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 27/8
22Nghệ AnĐang cập nhật
23Ninh BìnhĐang cập nhật
24Phú ThọĐang cập nhật
25Quảng Ngãi- Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8
- Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8
26Quảng NinhĐang cập nhật
27Quảng TrịĐang cập nhật
28Sơn LaĐang cập nhật
29Tây NinhĐang cập nhật
30Thái NguyênĐang cập nhật
31Thanh HóaĐang cập nhật
32TP.HCM- Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 20/8
- Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 25/8
33Tuyên QuangĐang cập nhật
34Vĩnh LongĐang cập nhật
Bài liên quan
Đọc tiếp
Công an phường Liên Chiểu trao 60 suất quà cho học sinh nghèo

Công an phường Liên Chiểu trao 60 suất quà cho học sinh nghèo

Khơi nguồn tư duy, sáng tạo cho học sinh trong kỷ nguyên số

Khơi nguồn tư duy, sáng tạo cho học sinh trong kỷ nguyên số

Hệ thống giáo dục Martin và Ivy Global School hợp tác phát triển chương trình song bằng tú tài Việt - Mỹ

Hệ thống giáo dục Martin và Ivy Global School hợp tác phát triển chương trình song bằng tú tài Việt - Mỹ

Sẵn sàng bước vào năm học mới

Sẵn sàng bước vào năm học mới

Hành trang tiếp sức sinh viên nghèo

Hành trang tiếp sức sinh viên nghèo

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Công an phường Liên Chiểu trao 60 suất quà cho học sinh nghèo

Công an phường Liên Chiểu trao 60 suất quà cho học sinh nghèo

Khơi nguồn tư duy, sáng tạo cho học sinh trong kỷ nguyên số

Khơi nguồn tư duy, sáng tạo cho học sinh trong kỷ nguyên số

Hệ thống giáo dục Martin và Ivy Global School hợp tác phát triển chương trình song bằng tú tài Việt - Mỹ

Hệ thống giáo dục Martin và Ivy Global School hợp tác phát triển chương trình song bằng tú tài Việt - Mỹ

Sẵn sàng bước vào năm học mới

Sẵn sàng bước vào năm học mới

Hành trang tiếp sức sinh viên nghèo

Hành trang tiếp sức sinh viên nghèo

Xem thêm Giáo dục - Việc làm
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Giáo dục - Việc làm
      Cập nhật lịch tựu trường năm học 2025-2026 của học sinh 34 tỉnh thành

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO