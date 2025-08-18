Giáo dục - Việc làm Cập nhật lịch tựu trường năm học 2025-2026 của học sinh 34 tỉnh thành Lịch tựu trường năm học 2025-2026 cho học sinh lớp 1, 9, 12 bắt đầu từ 20/8, các khối khác từ 25-29/8 tại 34 tỉnh thành, sẵn sàng cho năm học mới.

Lịch tựu trường năm học 2025-2026 ưu tiên thời gian cho học sinh đầu và cuối cấp

Để chuẩn bị cho năm học 2025-2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung thời gian, cho phép các trường tổ chức tựu trường sớm nhất là 7 ngày trước lễ khai giảng dự kiến (29/8). Đặc biệt, học sinh các lớp đầu cấp (lớp 1), cuối cấp (lớp 12) và lớp 9 sẽ có thời gian chuẩn bị dài hơn với lịch tựu trường sớm hơn hai tuần, bắt đầu từ ngày 22/8.

Các địa phương đã có sự điều chỉnh cụ thể về lịch tựu trường. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh lớp 1, 9, 12 sẽ tựu trường từ ngày 20/8, trong khi các khối lớp khác sẽ nhập học vào ngày 25/8. Tương tự, nhiều tỉnh thành như Khánh Hòa và Lào Cai cũng ấn định ngày 20/8 cho học sinh lớp 1, 9, 12 và ngày 27/8 cho các khối còn lại. Một số tỉnh khác như An Giang, Hưng Yên, và Quảng Ngãi lại chọn ngày 22/8 là thời điểm tựu trường cho học sinh đầu và cuối cấp, còn tất cả học sinh sẽ chính thức tựu trường vào ngày 29/8. Sự điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, đặc biệt là các em ở giai đoạn chuyển cấp và cuối cấp, có thêm thời gian ổn định và làm quen với môi trường học tập mới.

Chi tiết lịch tựu trường năm học 2025-2026 của học sinh 34 tỉnh thành