Giáo dục - Việc làm Vùng cao chuẩn bị năm học mới Năm học 2025 - 2026 đang đến gần, cũng là năm học đầu tiên sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ngành giáo dục các xã vùng cao đã chủ động nhiều giải pháp.

Xã Trà Tập hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính hồ sơ nhập học. Ảnh: MINH TRANG

Năm học 2025 - 2026 tới đây, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An (xã Trà Tập) có 20 lớp với 471 học sinh, trong đó hơn 98% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, năm nay nhà trường đã hợp đồng thêm 7 giáo viên, bảo đảm dạy học 2 buổi/ngày.

Thầy giáo Trương Công Một - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với đặc thù miền núi, giao thông chia cắt, nên ngoài làm tốt công tác vận động học sinh ra lớp, nhà trường còn đầu tư cơ sở vật chất, đưa ra kế hoạch giảng dạy phù hợp với tình hình mới.

“Thực hiện hướng dẫn năm học và công văn 4640 của Bộ Giáo dục và đào tạo, chúng tôi đã điều chỉnh dữ liệu dạy học phù hợp với đặc thù chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi địa giới hành chính, bảo đảm chương trình giảng dạy được triển khai đầy đủ, khoa học”, thầy Một nói.

Để hỗ trợ phụ huynh, học sinh về thủ tục nhập học, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trà Tập phối hợp với các trường học, Công an và các ngành liên quan lập danh sách, làm hồ sơ trực tuyến cho người dân.

“Nhiều thôn nóc xa trung tâm xã, người dân đi lại rất khó khăn, trong khi năm học mới sắp bắt đầu, lượng người làm thủ tục hành chính sẽ tăng cao. Do vậy chúng tôi thực hiện trực tuyến một số thủ tục về khai sinh, xác nhận hộ nghèo, xác nhận cư trú..., rồi gửi kết quả về tận nhà. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, công sức của người dân”, ông Nguyễn Đỗ Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trà Tập cho hay.

Khuôn viên Trường Tiểu học Kim Đồng trước thềm năm học mới. Ảnh: THIỆN TÙNG

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Nam Trà My), công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng được chú trọng. Thầy Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trường đã chủ động tham mưu xây dựng nhà đa năng, sân bóng và tạo không gian vui chơi an toàn cho học sinh. Chúng tôi còn thành lập câu lạc bộ và ứng dụng dữ liệu số để tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, giảng dạy”.

Theo ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, đến nay cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp và lực lượng giáo viên trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu.

“Chúng tôi đã bố trí biên chế và hợp đồng chuyên môn, bảo đảm các trường đều có đủ giáo viên cho năm học mới. Dù còn không ít khó khăn, song với sự quan tâm của chính quyền, sự chủ động của ngành giáo dục cùng nỗ lực của thầy và trò, các trường đã cơ bản sẵn sàng, quyết tâm mang đến cho học sinh môi trường học tập tốt hơn, chắp cánh ước mơ nơi đại ngàn”, ông Mẫn nói.