Theo gương Bác Người làm “cầu nối” tín dụng chính sách Tròn 18 năm đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn thôn Đàn Trung (xã Chiên Đàn), bà Đỗ Thị Ni Na trở thành “cầu nối” giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống.

Bà Đỗ Thị Ni Na làm việc với cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Phú Ninh. Ảnh: Đ.T

Với phương châm “đưa vốn đến đúng người, đúng mục đích, phát huy hiệu quả”, bà Na luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình khi được ủy nhiệm, rà soát, đề xuất kịp thời những trường hợp đủ điều kiện vay vốn. Chưa dừng lại ở đó, bà Na còn là người đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm động lực cho các hộ vay, qua việc vận động tham gia các lớp tập huấn, học nghề, khởi nghiệp. Đó cũng là cách làm được người phụ nữ tròn 13 năm tuổi Đảng lựa chọn học và làm theo Bác về phong cách làm việc tận tụy, cẩn trọng và luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết.

Từ sự tận tụy của bà Na, nhiều trường hợp được động viên, hỗ trợ đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, buôn bán nhỏ dần tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Có thể kể đến hộ bà Nguyễn Thị Thanh Bình vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm năm 2023 mua 2 con bò giống, đến nay 2 con bò giống sinh sản được 3 con bò con, giúp tăng thu nhập gia đình. Tương tự, hộ bà Huỳnh Thị Kim Thành vay 100 triệu đồng để kinh doanh hàng tạp hóa tại gia, cải thiện thu nhập và chất lượng cuộc sống…

Từ nguồn vốn vay chương trình nhà ở xã hội 350 triệu đồng, hộ ông Lê Công Tú đã xây dựng căn nhà mới khang trang thay thế ngôi nhà xuống cấp dột nát. Các hộ ông Nguyễn Minh Nhật, hộ bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt vay chương trình học sinh, sinh viên hàng trăm triệu đồng nuôi các con ăn học thành tài. Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách còn thể hiện rõ khi nhiều hộ vay từ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn để xây dựng công trình nước sạch vệ sinh, góp phần vào việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Hiện các hộ vay đã tham gia tiết kiệm được 10% nguồn vốn vay.

Nhớ lại những ngày đầu triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách, bà Na chia sẻ, nhu cầu vay vốn chưa nhiều nên nhiều người còn bỡ ngỡ và chưa biết vay vốn đầu tư làm gì cho hiệu quả. Trước thực tế đó, bà Na đi khảo sát nhu cầu vay vốn của người dân, nắm bắt rõ từng hoàn cảnh thực tế hộ nghèo, cận nghèo và hộ có nhu cầu làm ăn, chỉnh trang nhà cửa, khởi nghiệp… để hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn của người đi trước dần lan tỏa, đưa hoạt động tín dụng chính sách thôn Đàn Trung dần phủ khắp.

Hiện, tổng dư nợ thông qua tổ quản lý hơn 3 tỷ đồng, với 57 hộ vay. Tổ không có nợ quá hạn, không có nợ lãi tồn. Số dư tiền gửi thông qua tổ hơn 133 triệu đồng, xếp loại tốt qua các năm. Bà Na đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Ngân hàng Chính sách xã hội ghi nhận là cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả”. Bà chia sẻ: “Với trách nhiệm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, tôi luôn thực hiện tốt hợp đồng ủy nhiệm đã ký với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Ninh, tổ chức bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng vay. Cùng với việc bình xét cho vay, tôi thường xuyên gần gũi động viên hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của tổ viên để có biện pháp tương trợ, giúp đỡ. Vì vậy, 100% hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Tổ vay vốn do tôi phụ trách không có nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi đạt 100% kế hoạch”, bà Na chia sẻ.