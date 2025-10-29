Chọn chuyên mục Nhận định trận đấu Arsenal vs Brighton: Ác mộng Old Trafford Nhận định, dự đoán tỷ số trận Arsenal vs Brighton diễn ra vào lúc 02h45 ngày 30/10, thuộc League Cup 2025/26. Báo Đà Nẵng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Nhận định trận đấu Arsenal vs Brighton - Ác mộng Old Trafford

Arsenal, đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, bước vào Cúp Liên đoàn Anh với tham vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 5 năm, đặc biệt là chiếc Cúp Liên đoàn chưa từng vô địch kể từ năm 1993. Đối thủ của họ tại vòng 4 là Brighton & Hove Albion, đội bóng có biệt danh "khắc tinh" trên sân Emirates, sau khi từng thắng 4/9 lần làm khách gần nhất tại London, và đặc biệt là chiến thắng 3-1 ngay tại Cúp Liên đoàn mùa 2022/23.

Đây không chỉ là một trận đấu cúp thông thường, mà còn là màn so tài giữa phong độ thăng hoa của Arsenal (bất bại 10 trận gần nhất) và tinh thần không ngại khó của Brighton, đội bóng vừa lập kỷ lục thắng liên tiếp 6-0 ở giải đấu này. Liệu HLV Mikel Arteta có thể dẫn dắt Pháo Thủ phục thù và tiến vào tứ kết, hay Brighton sẽ tạo nên cú sốc lịch sử tại Emirates?

Đội hình dự kiến: Những kép phụ nào sẽ lên tiếng?

Arsenal (4-3-3): Kepa; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Merino; Nwaneri, Gyokeres, Trossard.

HLV Mikel Arteta buộc phải xoay tua đội hình do các trụ cột dính chấn thương hoặc cần nghỉ ngơi (Saliba, Rice, Martinelli). Kepa Arrizabalaga có thể bắt chính. Tuyến trên sẽ là cơ hội cho những cầu thủ như Viktor Gyokeres (tiền đạo cắm) và Leandro Trossard (đối đầu đội bóng cũ). Sự xuất hiện của các tài năng trẻ như Ethan Nwaneri hay Lewis-Skelly hứa hẹn mang đến nguồn năng lượng mới.

Brighton (4-2-3-1): Steele; Wieffer, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Ayari; Gomez, Rutter, Minteh; Welbeck.

Brighton vẫn giữ bộ khung chắc chắn nhưng cũng trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị sau thất bại trước MU. Danny Welbeck, cựu Pháo Thủ, sẽ là tâm điểm chú ý trên hàng công. Sự trở lại của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như James Milner và khả năng bùng nổ của Diego Gomez (người ghi 4 bàn ở vòng trước) giúp Brighton duy trì sự nguy hiểm.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Arsenal vs Brighton

Arsenal: Phong độ đỉnh cao và khao khát Cúp Vàng 1993

Arsenal đang trải qua chuỗi ngày thăng hoa với 10 trận bất bại trên mọi đấu trường (9 thắng, 1 hòa), cùng với kỷ lục giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp. HLV Arteta coi Cúp Liên đoàn là mục tiêu dễ dàng nhất để chấm dứt 5 năm không danh hiệu. Pháo Thủ chưa từng thua trên sân nhà Emirates mùa này (7 thắng, 1 hòa). Dù phải xoay tua đội hình với hàng loạt ca chấn thương (Jesus, Havertz, Odegaard) và cho các trụ cột nghỉ ngơi (Rice, Saliba), chiều sâu đội hình "phi thường" của Arsenal vẫn đảm bảo chất lượng thi đấu. Hàng thủ chỉ để lọt lưới 1 bàn ở 8/9 trận gần nhất tại Emirates cho thấy sự chắc chắn đáng kinh ngạc.

Brighton: "Khắc tinh" Emirates và kỷ lục làm bàn

Brighton vừa chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại bằng thất bại 2-4 trước MU. Tuy nhiên, chuyến làm khách đến Emirates gợi lại ký ức đẹp khi họ đã loại Arsenal ở chính Cúp Liên đoàn mùa trước. Brighton còn lập kỷ lục lịch sử giải đấu với hai trận thắng liên tiếp cùng tỷ số 6-0 ở vòng 2 và 3, chứng tỏ hàng công đang có phong độ cực cao. Dù vòng 4 là "gót chân Achilles" của Brighton trong 5 thập kỷ qua (chưa vào tứ kết từ 1978/79), nhưng tinh thần tấn công cởi mở của họ, cùng với sự hiện diện của Danny Welbeck và tiền đạo trẻ nguy hiểm Diego Gomez, đủ sức làm khó hàng thủ xoay tua của Arsenal.

Lịch sử đối đầu giữa Arsenal vs Brighton

Thành tích đối đầu gần đây khá cân bằng, nhưng việc Brighton thắng tới 4/9 lần làm khách gần nhất tại Emirates, cùng với chiến thắng 3-1 tại Cúp Liên đoàn 2022/23, khiến Pháo Thủ phải đặc biệt cẩn trọng. Đây là một món nợ mà Arsenal rất khát khao thanh toán.

Dự đoán tỷ số trận đấu Arsenal vs Brighton

Dù Brighton là "khắc tinh" và có phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng tại giải đấu, Arsenal vẫn ở đẳng cấp cao hơn và có lợi thế sân nhà (bất bại). Lối chơi phòng ngự chắc chắn (dù xoay tua) kết hợp với mong muốn chấm dứt chuỗi trận tồi tệ trước Brighton sẽ giúp Pháo Thủ vượt qua đối thủ. Một chiến thắng tối thiểu là đủ để Arteta và các học trò giành vé đi tiếp.

Sportsmole dự đoán tỷ số: 2-1

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 1-0

Xem trực tiếp Arsenal vs Brighton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Arsenal vs Brighton trong khuôn khổ League Cup 2025/26 diễn ra vào lúc 02h45 ngày 30/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.