Thể thao Grimsby vs Brentford: Cú sốc mới sau MU Nhận định, dự đoán tỷ số trận Grimsby vs Brentford diễn ra vào lúc 02h45 ngày 29/10, thuộc vòng 1/8 giải Cúp Liên đoàn Anh 2025/26. Báo Đà Nẵng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Nhận định trận đấu Grimsby vs Brentford - Hiện tượng cúp đụng độ 'Ông lớn' Ngoại hạng Anh

Grimsby Town, đội bóng đến từ League Two (Hạng 4 Anh), là đại diện tiêu biểu cho những bất ngờ thú vị của các giải đấu cúp nước Anh. Sau khi tạo nên địa chấn lịch sử loại đại gia MU ở vòng trước, đội bóng của David Artell tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Đối thủ của họ lần này là Brentford, một "Ông lớn" của Premier League đang có phong độ thăng hoa dưới thời HLV mới Keith Andrews.

Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai cấp độ giải đấu, mà còn là màn so tài giữa tinh thần bất khuất, không có gì để mất của đội chủ nhà và đẳng cấp, kinh nghiệm chiến thắng của đội khách. Liệu Grimsby sẽ tạo nên một cú sốc nữa tại Blundell Park, hay Brentford sẽ lạnh lùng "bóc trần" sức mạnh thật sự?

Đội hình dự kiến: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Grimsby (4-5-1): Pyem; Staunton, McJannet, Warren, Rogers; Vernam, McEachran, Khouri, Green, Nwogu; Kabaia.

Grimsby nhiều khả năng vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát tương tự như trận thua Crewe Alexandra gần nhất. Họ duy trì sơ đồ 4-5-1 thiên về phòng ngự phản công, với Jaze Kabia (ghi 2 bàn tại Cúp Liên đoàn) là mũi nhọn đáng chú ý nhất trên hàng công. Charles Vernam, người đã ghi bàn trong chiến thắng trước MU, cũng là cầu thủ nguy hiểm với khả năng kiến tạo và dứt điểm tốt. Đội hình này ưu tiên sự chắc chắn ở tuyến giữa để chống lại sức mạnh của Premier League.

Brentford (3-5-2): Valdimarsson; Arthur, van den Berg, Ajer; Henry, Henderson, Janelt, Onyeka, Schade; Carvalho, Ouattara.

Brentford dưới thời Keith Andrews có thể sẽ xoay tua đội hình sau chiến thắng quan trọng trước Liverpool. Sơ đồ 3-5-2 có thể được triển khai để tận dụng sự cơ động ở hai cánh và áp đảo tuyến giữa. Các cầu thủ như Fabio Carvalho và Dango Ouattara nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính trên hàng công, thay thế cho các trụ cột nhằm duy trì thể lực cho mặt trận Ngoại hạng Anh. Sự kết hợp giữa tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ dự bị chất lượng hứa hẹn vẫn sẽ là mối đe dọa lớn.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Grimsby vs Brentford

Grimsby: Khát khao tứ kết sau 40 năm

Grimsby bước vào trận đấu với tư cách là hiện tượng của giải đấu sau khi loại đại gia MU. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ đã có phần sa sút tại League Two, với 3 trận thua trong 4 trận gần nhất. Dẫu vậy, sân chơi Cúp Liên đoàn lại là nơi đội bóng của HLV Artell thăng hoa, khi trước đó họ cũng đã hạ gục Shrewsbury và Sheffield Wednesday. Grimsby đang đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên lọt vào Tứ kết Cúp Liên đoàn kể từ mùa giải 1984/85. Tinh thần chiến đấu quả cảm, cùng lợi thế sân nhà Blundell Park sẽ là điểm tựa để họ hy vọng tạo nên cú sốc tiếp theo.

Brentford: Đẳng cấp Ngoại hạng Anh và tham vọng danh hiệu lớn

Brentford đang có phong độ cao với chiến thắng 3-2 đầy bất ngờ trước đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool. Tính rộng ra, "Bầy Ong" chỉ thua 3/10 trận gần nhất kể từ đầu mùa giải. Dưới thời HLV Keith Andrews, Brentford đã thể hiện được khả năng thích nghi tốt sau sự ra đi của những cầu thủ chủ chốt như Ivan Toney. Ở Cúp Liên đoàn, họ đã lần lượt loại hai đối thủ Premier League là Bournemouth và Aston Villa. Với kinh nghiệm tiến sâu (Tứ kết và Bán kết trong các mùa giải gần đây), Brentford quyết tâm giành được danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Họ được đánh giá cao hơn hẳn về đẳng cấp, trình độ và chiều sâu đội hình.

Lịch sử đối đầu giữa Grimsby vs Brentford

Grimsby 0-3 Brentford (5 lần đối đầu gần nhất, Grimsby thắng 2, thua 3)

Brentford đã giành chiến thắng trong cả 3 lần đối đầu Grimsby gần nhất. Tuy nhiên, tất cả những trận đấu này đã diễn ra từ rất lâu, cụ thể là từ mùa giải 2008-2009 khi cả hai đội còn thi đấu tại League Two. Mặc dù Grimsby có 2 trận thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp hiện tại đã là quá lớn. Lần chạm trán này là cơ hội để Brentford khẳng định sự vượt trội sau hơn một thập kỷ.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Grimsby

Grimsby sẽ không thể có sự phục vụ của Cameron Gardner và Doug Tharme vì chấn thương. Bên cạnh đó, Kieran Brown cũng bỏ ngỏ khả năng tham dự. Tuyến giữa và hàng thủ của Grimsby sẽ gặp khó khăn khi thiếu vắng những trụ cột này. Tuy nhiên, sự trở lại của Jaze Kabia và Charles Vernam (có 5 bàn, 5 kiến tạo) có thể mang đến sự đột biến trên hàng công.

Phân tích lực lượng của Brentford

Danh sách vắng mặt của Brentford bao gồm Josh Dasilva, Aaron Hickey và Antoni Milambo vì chấn thương. Yehor Yarmolyuk đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục và có thể nhường chỗ cho Frank Onyeka hoặc Vitaly Janelt ở hàng tiền vệ. Dù xoay tua đội hình, nhưng các cầu thủ như Fabio Carvalho, Kevin Schade và Dango Ouattara đều là những nhân tố nguy hiểm, đủ sức xuyên phá hàng thủ của đội bóng Hạng Tư.

Dự đoán tỷ số trận đấu Grimsby vs Brentford

Grimsby thua châu Á: Grimsby thua châu Á 3/4 trận gần nhất và 5/8 trận sân nhà chính thức vừa qua. Điều này cho thấy Grimsby khó có thể làm nên bất ngờ lớn trong trận đấu này. Brentford được dự đoán sẽ chiến thắng để góp mặt vào vòng đấu tiếp theo.

Sportsmole dự đoán tỷ số: 0-2

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 1-3

Xem trực tiếp Grimsby vs Brentford khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Grimsby vs Brentford trong khuôn khổ vòng 1/8 giải Cúp Liên đoàn Anh 2025/26 diễn ra vào lúc 02h45 ngày 29/1, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.