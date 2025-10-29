Thể thao Liverpool vs Crystal Palace: Salah và hành trình tìm lại bản ngã tại Anfield Nhận định, dự đoán tỷ số trận Liverpool vs Crystal Palace diễn ra vào lúc 02h45 ngày 30/10, thuộc tại vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh.

Nhận định Liverpool vs Crystal Palace - Salah và hành trình tìm lại bản ngã tại Anfield

Champions League đã mang đến cho Liverpool chút hy vọng sau khi họ gặp khó khăn tại Premier League tuần trước, nhưng chiến thắng 5-1 của Lữ đoàn đỏ trước Eintracht Frankfurt tại Cúp C1 châu Âu không phải là điểm tựa giúp họ trở lại ở đấu trường quốc nội. Sau chiến thắng đậm đà trên sân của Frankfurt, thầy trò Arne Slot đã gây thất vọng khi để thua 2-3 trên sân của Brentford.

Brentford của Jordan Henderson đã khiến Liverpool phải nhận thất bại thứ 4 liên tiếp tại Premier League, khiến đội bóng của Slot trở thành nhà đương kim vô địch thứ 4 phải chịu 4 thất bại liên tiếp trong một mùa giải Premier League. Liverpool đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ danh hiệu, khi kém Arsenal tới 7 điểm. Với việc chỉ giữ sạch lưới có 2 lần trong 14 trận gần nhất, khả năng họ tiếp tục bị Arsenal nới rộng khoảng cách là hoàn toàn có thể. Liverpool sẽ tiếp Crystal Palace tại Anfield trong khuôn khổ vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Nhận định Liverpool vs Crystal Palace nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, họ đang rất cần một chiến thắng trước Đại bàng để lấy lại sự tự tin cần thiết.

Về phía Crystal Palace, họ đã đánh bại Man City để vô địch FA Cup mùa trước, sau đó hạ chính Liverpool để giành Siêu cúp nước Anh vào tháng 8, nhưng đội bóng thành London có thành tích khiêm tốn tại cúp Liên đoàn Anh. Giống như Liverpool, Crystal Palace cũng phải nhận thất bại ở trận đấu gần nhất (thua Arsenal 0-1). Palace từng chơi rất tốt với chuỗi 19 trận bất bại ở mọi giải đấu, nhưng họ đã không thắng trong 4 trận đấu gần nhất.

Đội hình dự kiến: Những nhân tố nào sẽ được HLV Slot sử dụng?

Liverpool (4-3-3): Woodman; Ramsay, Van Dijk, Konate, Gomez; Elliott, Szoboszlai, Mac Allister; Doak, Gakpo, Díaz.

HLV Arne Slot dự kiến sẽ thực hiện rất nhiều thay đổi. Thủ môn thứ 3, Freddie Woodman và hậu vệ phải Calvin Ramsay có thể vào đội hình xuất phát. Bộ khung tấn công có thể xoay tua với Cody Gakpo đá cao nhất, được hỗ trợ bởi Ben Doak và Luis Díaz. Áp lực nằm ở bộ đôi trung vệ Van Dijk-Konate đã sa sút phong độ, buộc họ phải tìm lại sự chắc chắn.

Crystal Palace (4-3-3): Johnstone; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Lerma, Hughes, Schlupp; Olise, Nketiah, Ayew.

Crystal Palace cũng triển khai sơ đồ 4-3-3 với ý đồ chơi tấn công và pressing tầm cao. Eddie Nketiah, cầu thủ ghi bàn quyết định cho Palace trong chiến thắng bất ngờ trước Liverpool vào tháng trước có thể đá chính. Cựu hậu vệ Liverpool, Nathaniel Clyne cũng đã sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, họ vẫn vắng Caleb Kporha, Chadi Riad và Cheick Doucoure vì chấn thương.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Liverpool vs Crystal Palace

Liverpool: "Bệnh tái phát" và khát khao trở lại

Liverpool đang đối mặt với dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng. Việc để Ouattara của Brentford ghi bàn ở ngay phút thứ 5 đã là lần thứ 4 ở mùa giải này, nhà vô địch nước Anh để thủng lưới trong vòng 15 phút đầu tiên của trận đấu. Thêm vào đó, họ cũng để thua nhiều lần ở những 15 phút cuối trận. Van Dijk và Konate sa sút phong độ là biểu hiện cá nhân, nhưng đánh mất sự tập trung là sai lầm của cả tập thể.

Dưới thời Arne Slot, các cầu thủ đang phải thích nghi thật nhanh với cách vận hành mới và áp lực xuất hiện từ chính nội bộ của đội bóng. Điều này khiến những ngôi sao của The Kop luôn cảm thấy bị đe dọa trước mỗi tình huống tấn công hoặc phản công của đối thủ. Chiến thắng trước Crystal Palace vào đêm nay gần như là điều bắt buộc để tránh những tranh cãi và chỉ trích liên tục. Gia cố hàng phòng ngự và giúp các hậu vệ lấy lại sự tự tin là kế hoạch ngắn hạn đối với Slot.

Crystal Palace: 'Đại bàng' biết cách khai thác điểm yếu

Crystal Palace bước vào giải đấu với phong độ không tốt (4 trận gần nhất không thắng), nhưng họ có một lợi thế tâm lý lớn: khả năng đánh bại Liverpool. Đội bóng thành London có thể đánh bại Liverpool 3 lần liên tiếp chỉ trong 3 tháng, sau khi đã thắng trong trận tranh Siêu cúp nước Anh vào tháng 8 và thắng 2-1 tại Selhurst Park trong khuôn khổ Premier League. Đáng chú ý hơn, Đại bàng cũng bất bại tại Anfield kể từ tháng 9 năm 2021.

Dưới sự chỉ đạo của HLV, Palace chơi lối chơi trực diện, tận dụng sức mạnh tốc độ của tiền đạo và khả năng khai thác những khoảng trống ở khu vực giữa sân của Liverpool. Eddie Nketiah và Olise đủ khả năng tạo ra bất ngờ, đặc biệt trong những tình huống phản công nhanh. Tinh thần không có gì để mất giúp Palace sẵn sàng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Lịch sử đối đầu Liverpool vs Crystal Palace

Liverpool và Crystal Palace là cặp đấu đầy duyên nợ. Mặc dù Lữ đoàn đỏ thường áp đảo về số lần chiến thắng, nhưng trong bối cảnh hiện tại, Palace chính là "khắc tinh" của thầy trò Arne Slot.

Gần nhất Giải đấu Tỉ số Ghi chú Tháng 9/2025 Premier League Crystal Palace 2-1 Liverpool Thất bại đầu tiên tại Premier League của Liverpool mùa này. Tháng 8/2025 Siêu Cúp Anh Crystal Palace thắng Luân lưu Liverpool thua trên loạt sút luân lưu. Tháng 4/2025 Premier League Liverpool 1-0 Crystal Palace Lần thắng gần nhất của Liverpool trên sân nhà trước Palace.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Liverpool đang đối mặt với nhiều ca chấn thương. Alisson Becker (gân khoeo), Giovanni Leoni (ACL) và Jeremie Frimpong (gân kheo) chắc chắn sẽ vắng mặt. Khả năng ra sân của Curtis Jones, Alexander Isak và Ryan Gravenberch đang bỏ ngỏ. Sự vắng mặt của Alisson là tổn thất lớn nhất, khiến hàng thủ vốn đã rệu rã càng thêm bất ổn.

Crystal Palace có tình hình chấn thương ổn định hơn. Caleb Kporha (lưng), Chadi Riad (đầu gối) và Cheick Doucoure (đầu gối) đều đang dưỡng thương. Sự trở lại của Nathaniel Clyne và phong độ cao của Eddie Nketiah sẽ là điểm tựa cho đội khách.

Dự đoán tỷ số trận đấu Liverpool vs Crystal Palace

Dù Crystal Palace sở hữu dàn cầu thủ có kinh nghiệm và biết cách đánh bại Liverpool, Lữ đoàn đỏ vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và động lực phải thắng cực lớn. Việc Slot xoay tua đội hình có thể mang lại sự tươi mới, nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi. Hàng công của Liverpool với Gakpo và Díaz vẫn đủ sắc bén để khai thác sơ hở của Palace.

Sportsmole dự đoán tỷ số: 2-0

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 3-2

Xem trực tiếp Liverpool vs Crystal Palace khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Liverpool vs Crystal Palace trong khuôn khổ tại vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh diễn ra vào lúc 02h45 ngày 30/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.