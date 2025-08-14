Thể thao Nhận định trận đấu Breidablik vs Zrinjski: Cuộc tái đấu của những "chú ngựa ô" Nhận định, dự đoán tỉ số trận Breidablik vs Zrinjski diễn ra vào lúc 00h30 ngày 15/8, trận đấu này thuộc khuôn khổ vòng loại Europa League.

Nhận định trận đấu Breidablik vs Zrinjski

Tuần trước, Breidablik đã gây bất ngờ lớn khi cầm hòa Zrinjski Mostar ngay trên đất Bosnia & Herzegovina. Kết quả đó càng đáng nể hơn khi cách đây 2 năm, cũng tại vòng loại Europa League, đội bóng Iceland từng thua tan nát 2-6 trước đối thủ này.

Giờ đây, với lợi thế sân nhà, Breidablik chỉ cần một trận hòa để đi tiếp, trong khi Zrinjski Mostar buộc phải thắng hoặc hòa có tỉ số cao hơn (từ 2-2 trở lên).

Nhận định chuyên sâu trận đấu Breidablik vs Zrinjski

Breidablik đang có nền tảng vững chắc từ sân nhà

Dù phong độ gần đây của Breidablik không quá ấn tượng (hòa 5, thua 1 trong 6 trận gần nhất), nhưng cần phải nhìn nhận rằng phần lớn các trận đấu đó họ đều bị đánh giá thấp hơn. Lợi thế lớn nhất của họ ở trận lượt về chính là sân nhà Kópavogsvöllur. Thống kê chỉ ra rằng từ tháng 10 năm 2023, Breidablik chưa từng không thắng 3 trận sân nhà liên tiếp.

Tại các vòng loại cúp châu Âu, đội bóng Iceland cũng sở hữu thành tích đáng nể khi giành chiến thắng tới 9/14 trận sân nhà gần đây (tính từ năm 2021). Với một hàng công chỉ tịt ngòi đúng 1 lần tại sân nhà trong năm nay, Breidablik hoàn toàn có thể tìm thấy bàn thắng để kết liễu trận đấu.

Zrinjski Mostar với ám ảnh sân khách và niềm tin lung lay

Zrinjski Mostar đã phải nhận trái đắng ngay trên sân nhà ở lượt đi. Điều đáng lo ngại hơn là thành tích sân khách của họ tại đấu trường châu lục lại vô cùng tệ hại. Sau trận thua trước chính Breidablik vào năm 2023, Zrinjski Mostar đã thua thêm 7 lần trong 9 chuyến làm khách tại cúp châu Âu.

Mặc dù Zrinjski Mostar chỉ thua 1 trong 5 trận đấu gần đây tại các cúp châu Âu, nhưng điều này chỉ đúng về mặt chuyên môn. Trên phương diện “làm hài lòng người hâm mộ”, đội bóng này có tỉ lệ thắng kèo bằng 0. Rõ ràng, Zrinjski Mostar không phải là một lựa chọn đáng tin cậy.

Lịch sử đối đầu giữa Breidablik vs Zrinjski

Breidablik đã rút ra được bài học sau những lần chạm trán trước đây. Trận hòa ở lượt đi cho thấy họ đã tiến bộ đáng kể. Giờ đây, tại sân nhà, họ có cơ hội rất lớn để vượt qua đối thủ.

Dự đoán tỷ số trận đấu Breidablik vs Zrinjski

Với kết quả hòa ở lượt đi, cả hai đội có thể nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, chỉ cần một bàn thắng được ghi, trận đấu sẽ trở nên cởi mở hơn. Breidablik chỉ tịt ngòi đúng 1 lần trên sân nhà trong năm nay, trong khi Zrinjski Mostar cũng đã ghi bàn ở 5/6 trận sân khách gần đây. Do đó, một thế trận đôi công hoàn toàn có thể xảy ra.

Dự đoán tỷ số: Breidablik 2-1 Zrinjski Mostar