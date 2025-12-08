Thể thao Nhận định trận đấu Crvena Zvezda vs Lech Poznan: Chuyến hành quân "vô vọng" của nhà vô địch Ba Lan Nhận định, dự đoán tỉ số trận Crvena Zvezda vs Lech Poznan diễn ra vào lúc 2h00 ngày 13/8, trong khuôn khổ vòng sơ loại Champions League.

Crvena Zvezda, hay còn được biết đến với tên gọi Red Star Belgrade, đã đặt một chân vào vòng loại cuối cùng của UEFA Champions League 2025/26 sau chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của Lech Poznan ở lượt đi. Với lợi thế lớn này, đội bóng Serbia chỉ cần một trận hòa, thậm chí là thua với cách biệt tối thiểu, để hoàn thành mục tiêu.

Trận đấu lượt về tại sân nhà Rajko Mitic của Crvena Zvezda sẽ là một thử thách cực lớn cho Lech Poznan. Để lật ngược thế cờ, nhà vô địch Ba Lan cần phải thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Tuy nhiên, lịch sử và phong độ hiện tại đều không ủng hộ họ. Trong khi Crvena Zvezda đang bất bại 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường và thắng 13 trong 20 trận sân nhà tại vòng loại cúp châu Âu, Lech Poznan chỉ thắng 2 trong 12 chuyến làm khách gần nhất ở đấu trường này. Liệu Lech Poznan có thể làm nên điều kỳ diệu hay Crvena Zvezda sẽ dễ dàng bảo toàn thành quả?

Nhận định chuyên sâu trận đấu Crvena Zvezda vs Lech Poznan

Crvena Zvezda với sức mạnh tuyệt đối và lợi thế sân nhà

Crvena Zvezda đang có phong độ cực kỳ thăng hoa. Kể từ đầu mùa giải, đội bóng này đã toàn thắng 6 trận đã chơi, thể hiện một sức mạnh đáng sợ. Chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách ở lượt đi cho thấy sự hiệu quả của họ trong lối chơi, đặc biệt là ở những tình huống phản công. Trở về sân nhà Rajko Mitic, nơi họ đã bất bại 20 trận gần nhất tại vòng loại cúp châu Âu, Crvena Zvezda hoàn toàn tự tin vào một chiến thắng nữa để kết thúc loạt trận này một cách hoàn hảo.

Lech Poznan với "Nhiệm vụ bất khả thi" nơi đất khách

Lech Poznan không thiếu bản lĩnh. Trước trận thua ở lượt đi, họ từng có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, việc phải thắng với cách biệt 2 bàn ngay trên sân đối phương là một thử thách gần như không thể vượt qua. Lần gần nhất họ làm được điều này đã từ năm 2017, và trong 12 chuyến hành quân sau đó, đội bóng Ba Lan cũng chỉ có 2 lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Dù không thiếu quyết tâm, nhưng sự chênh lệch về phong độ và đẳng cấp ở thời điểm hiện tại khiến cơ hội của họ trở nên rất mong manh.

Lịch sử đối đầu giữa Crvena Zvezda vs Lech Poznan

Kết quả lượt đi đã cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội. Crvena Zvezda đã chơi cực kỳ hiệu quả, tận dụng tối đa các cơ hội để ghi bàn. Trong khi đó, dù có những nỗ lực nhưng Lech Poznan lại tỏ ra kém sắc sảo hơn. Với lợi thế lớn về mặt tinh thần và kết quả, Crvena Zvezda nhiều khả năng sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong trận lượt về.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Crvena Zvezda: Đội hình của Crvena Zvezda gần như không có sự vắng mặt đáng tiếc nào. Với phong độ cao của các cầu thủ trụ cột, họ sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất để duy trì thế trận và hướng đến một chiến thắng nữa.

Lech Poznan: Lech Poznan cũng sẽ có đầy đủ các cầu thủ tốt nhất. Họ cần phải chơi tấn công ngay từ đầu và hy vọng vào sự tỏa sáng của các cá nhân để tạo nên bất ngờ.

Dự đoán tỷ số trận đấu Crvena Zvezda vs Lech Poznan

Mặc dù Lech Poznan sẽ nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng, nhưng Crvena Zvezda với phong độ cao và lợi thế sân nhà sẽ không dễ dàng để đối thủ thực hiện điều đó. Với khả năng tấn công tốt và sự hiệu quả trong lối chơi, đội bóng Serbia nhiều khả năng sẽ tiếp tục ghi bàn. Tuy nhiên, Lech Poznan cũng không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt, họ cũng có khả năng chọc thủng lưới đối phương.

Dự đoán tỷ số: Crvena Zvezda 3-2 Lech Poznan