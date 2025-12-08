Thể thao Nhận định trận đấu West Brom vs Derby County: "Thế lực" Championship gặp đối Nhận định, dự đoán tỉ số trận West Brom vs Derby County diễn ra vào lúc 1h45 ngày 13/8, thuộc Vòng 1 League Cup 2025/26.

Nhận định trận đấu West Brom vs Derby County - "Thế lực" Championship gặp đối

West Brom, một trong những ứng cử viên tiềm năng cho suất thăng hạng Championship mùa này, sẽ bắt đầu hành trình tại League Cup bằng cuộc tiếp đón Derby County. Đây không chỉ là một trận đấu cúp thông thường, mà còn là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa hai đội bóng đã quá quen mặt nhau.

Liệu West Brom có thể tận dụng lợi thế sân nhà để khẳng định sức mạnh, hay Derby County sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh "ngựa ô" để tạo nên bất ngờ?

Nhận định chuyên sâu trận đấu West Brom vs Derby County

West Brom với nỗ lực phá dớp và khát khao khẳng định sức mạnh

West Brom bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng mở màn trước Blackburn tại Championship. Tuy nhiên, họ lại có một "nỗi ám ảnh" mang tên Derby County. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, West Brom không thắng và thua tới 4. Đáng chú ý, họ từng bị Derby County loại khỏi chính đấu trường League Cup vào năm 2022. Đây sẽ là động lực để West Brom chơi với quyết tâm cao nhất, không chỉ để đi tiếp mà còn để phá dớp và chứng minh vị thế của một đội bóng mạnh tại Championship.

Derby County bản lĩnh kiên cường và chuyên gia gây sốc

Mặc dù vừa phải nhận thất bại trong trận ra quân Championship, nhưng không thể đánh giá thấp bản lĩnh của Derby County. Họ đã bất bại tới 6/8 chuyến làm khách gần đây và đặc biệt có duyên với đấu trường League Cup khi chỉ duy nhất 1 lần bị loại ngay vòng đầu tiên kể từ mùa 2016/17. Với việc West Brom có thể không tung ra đội hình mạnh nhất, đây là cơ hội để Derby County tiếp tục phát huy lối chơi khó chịu và tạo ra bất ngờ.

Lịch sử đối đầu giữa West Brom vs Derby County

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía Derby County, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 lần gần nhất. Thành tích này chắc chắn sẽ tạo áp lực lớn lên các cầu thủ West Brom, trong khi Derby County có thể tự tin bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

West Brom: Darnell Furlong sẽ vắng mặt do án treo giò. Tuy nhiên, đội hình West Brom không có ca chấn thương nào đáng kể. Điều này cho phép HLV Mason có thể thoải mái xoay tua đội hình.

Derby County: Vẫn còn nhiều cầu thủ dính chấn thương như Patrick Agyemang, Kane Wilson và Sondre Langas. Điều này có thể ảnh hưởng đến chiều sâu đội hình của Derby County.

Dự đoán tỷ số trận đấu West Brom vs Derby County

Với lợi thế sân nhà và động lực phá dớp, West Brom sẽ nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên, Derby County luôn cho thấy họ là một đối thủ cực kỳ khó chịu và sẵn sàng tận dụng mọi sai lầm của đối phương.

Với việc cả hai đội đều có khả năng tung ra đội hình không phải là mạnh nhất, một kết quả hòa trong 90 phút là kịch bản rất dễ xảy ra.

Dự đoán tỷ số: West Brom 1-1 Derby County