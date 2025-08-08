Thể thao Nhận định trận đấu Leeds vs AC Milan: Cuộc thử sức cuối cùng trước mùa giải mới Nhận định, dự đoán tỉ số trận Leeds vs AC Milan diễn ra vào lúc 21h00 ngày 9/8, trận giao hữu này có thể xảy ra nhiều bàn thắng.

Nhận định trận đấu Leeds vs AC Milan - Bài test cuối cùng trước giờ G

Leeds United sẽ bước vào trận đấu giao hữu cuối cùng của giai đoạn tiền mùa giải bằng cuộc chạm trán đầy hấp dẫn với gã khổng lồ của bóng đá Ý, AC Milan, vào lúc 21h00 ngày 9/8. Với màn trình diễn ổn định trong suốt mùa hè, đội bóng của HLV Daniel Farke hoàn toàn có cơ sở để tự tin trước một đối thủ sừng sỏ.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Leeds vs AC Milan

Leeds United được kỳ vọng nối dài phong độ ấn tượng

Leeds United trong trận đấu gần đây

Leeds đang duy trì phong độ bất bại ấn tượng trong giai đoạn giao hữu. Sau chức vô địch Championship mùa trước, đội quân của HLV Farke đã cầm hòa Manchester United, sau đó ghi 7 bàn thắng vào lưới Verl và Paderborn.

Gần đây nhất, họ có trận hòa 1-1 trước Villarreal. Dù đối thủ là một tên tuổi lớn, Leeds vẫn sẽ thi đấu với tinh thần tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là cơ hội cuối cùng để họ hoàn thiện đội hình trước khi bước vào mùa giải mới.

AC Milan với cơ hội lấy lại vị thế

AC Milan trong trận đầu gần đây

Một năm đầy biến động đã qua đi với AC Milan khi họ thay HLV, thất bại ở Champions League và chỉ cán đích thứ 8 tại Serie A. Giờ đây, với sự trở lại của Massimiliano Allegri, đội bóng hy vọng sẽ tìm lại được ánh hào quang. Sau chuỗi trận du đấu châu Á, AC Milan đã có màn "xả stress" bằng chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Perth Glory.

Trận đấu với Leeds sẽ là bài kiểm tra chất lượng thực sự cho đội hình của Rossoneri, đặc biệt là khi họ phải xoay tua lực lượng cho trận đấu với Chelsea sau đó chỉ 48 giờ.

Lịch sử đối đầu giữa Leeds vs AC Milan

Lịch sử đã ghi nhận ba lần đối đầu chính thức giữa hai đội:

Chung kết Cúp C2 châu Âu 1973: AC Milan giành chiến thắng 1-0 trong một trận đấu đầy tranh cãi.

Champions League 2000/01: Leeds đã có chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ tại sân Elland Road nhờ bàn thắng của Lee Bowyer. Ở trận lượt về, họ tiếp tục cầm hòa 1-1 tại San Siro với pha lập công của Dom Matteo, qua đó giành quyền đi tiếp.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Leeds United: Đội hình của Leeds hiện đang có đầy đủ các trụ cột và không có bất kỳ ca chấn thương đáng tiếc nào. Toàn bộ các cầu thủ đều sẵn sàng để ra sân thể hiện mình.

AC Milan: Với lịch thi đấu dày đặc, HLV Allegri có thể sẽ thực hiện việc xoay tua để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Tuy nhiên, những ngôi sao như Olivier Giroud và Rafael Leao vẫn sẽ là tâm điểm trên hàng công.

Dự đoán tỷ số trận đấu Leeds vs AC Milan

Mặc dù AC Milan là một đội bóng mạnh với nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhưng Leeds United lại đang có phong độ rất ổn định và sự tự tin cao độ. Trận đấu này sẽ là một cuộc đấu trí hấp dẫn giữa hai HLV. Với việc cả hai đội đều coi đây là màn tổng duyệt quan trọng, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra cân bằng và khó đoán.

Dự đoán tỷ số: Leeds 2-2 AC Milan